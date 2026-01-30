Redactie Metro
Leestijd: 1 minuut

Coalitie wil leeftijdsgrens tabak en vapes naar 21 jaar

De leeftijdsgrens voor tabak en vapes moet van 18 naar 21 jaar, vinden coalitiepartijen D66, VVD en CDA. De drie partijen willen daarmee verder inzetten op een „rookvrije generatie”. De coalitie wil daarnaast dat het op voorraad houden van vapes met een smaakje, die illegaal zijn, strafbaar wordt.

De partijen hebben niet bekendgemaakt vanaf wanneer ze de hogere leeftijdsgrens willen laten ingaan.

Eerder pleitten psychologen en verslavingsartsen al voor een leeftijdsgrens van 21 jaar voor tabak en e-sigaretten. Jongeren kiezen weliswaar minder voor gewone sigaretten, maar grijpen steeds vaker naar vapes.

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat er vanaf 2040 een rookvrije generatie moet zijn.

