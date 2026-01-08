Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sportcomplex Utrecht deels ingestort: ‘We wisten gelijk dat er iets fout was’

Sporters in Utrecht kregen gisteravond de schrik van hun leven: het dak van Hal 22, een sportcomplex waar padel-, squash- en bowlingbanen zijn, stortte rond 19.00 uur deels in. Op dat moment waren er zo’n 20 mensen binnen, maar wonderbaarlijk genoeg zijn er geen slachtoffers gevallen.

Het instortingsgevaar was zo groot dat hulpdiensten niet veilig naar binnen konden gaan. Daardoor was het lange tijd onduidelijk of er nog mensen binnen waren. Maar na een zoektocht met een drone is er uiteindelijk niemand gevonden, zo laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De instoring was bij het deel waar de padelbanen en de fitness zaten. Op beelden is te zien dat in het fitnessgedeelte dakdelen loshangen.

‘Ik hoorde iets van gekraak boven mij’

Een ooggetuige was aan het sporten toen hij plotseling door medewerkers werd opgeroepen om het pand te verlaten. Hij bevond zich toen in het fitnessgedeelte dat pal naast de padelbanen ligt, met zo’n 15 andere mensen. „Binnen een minuut was iedereen weg en stonden we met zijn allen buiten. Toen ik naar buiten liep, hoorde ik gekraak van iets boven mij”, zo vertelt hij aan NOS. „Mensen hoorden in de waarschuwing de urgentie om zo snel mogelijk te vertrekken. We wisten gelijk dat er iets fout was.” Of de sneeuwval een rol heeft gespeeld bij de instorting is nog niet duidelijk.

Sportcomplex Utrecht is van Barry Atsma

Acteur Barry Atsma, die één van de eigenaren is van Hal 22, liet gisteravond aan RTV Utrecht weten dat het complex met een pasjessysteem werkt. Hierdoor kon hij zien wie er naar binnen en buiten is gegaan en was het voor hem al snel duidelijk dat iedereen op tijd naar buiten heeft kunnen gaan.

Hal 22 opende in 2023 en is onderdeel van de Utrechtse Horeca Groep, die meerdere horecalocaties uitbaat in Utrecht, waaronder Club Claar en Bar Basta. De groep bestaat onder anderen uit Atsma en twee oud-profvoetballers, Marco van Basten en Frank Rijkaard.

