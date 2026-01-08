Jongens opgepakt na dood man Schiedam na sneeuwballengevecht
De politie heeft twee verdachten aangehouden na de dood van een 60-jarige man in Schiedam maandag. Het gaat om jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam. De man overleed waarschijnlijk nadat hij werd mishandeld, na een ruzie over het gooien van sneeuwballen.
„Wie wat precies heeft gedaan of gezegd, is onderdeel van het onderzoek”, aldus de politie.
ANP