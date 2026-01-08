Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Jongens opgepakt na dood man Schiedam na sneeuwballengevecht

SCHIEDAM - Hulpdiensten zijn aanwezig aan de Van Limburg Stirumstraat waar een 60-jarige man uit Schiedam is overleden. De politie meldt dat de man mogelijk door mishandeling om het leven is gekomen. MEDIATV / ANP
ANP / ANP / Marco van der Caaij

De politie heeft twee verdachten aangehouden na de dood van een 60-jarige man in Schiedam maandag. Het gaat om jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam. De man overleed waarschijnlijk nadat hij werd mishandeld, na een ruzie over het gooien van sneeuwballen.

„Wie wat precies heeft gedaan of gezegd, is onderdeel van het onderzoek”, aldus de politie.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties