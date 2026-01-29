Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De sneeuw is terug: hoelang blijft het liggen?

Wie vanochtend naar buiten keek, zag het meteen: Nederland is weer een stukje witter. In grote delen van het land is sneeuw gevallen en dat zorgde direct voor gladde wegen en een lastige ochtendspits.

De vraag die veel mensen nu stellen: blijft de sneeuw de komende dagen liggen?

Code geel en glijpartijen

In vrijwel het hele land geldt vanochtend code geel vanwege gladheid. Alleen Zeeland ontspringt de dans. Volgens het KNMI duurt de waarschuwing in de meeste provincies tot het einde van de ochtend. In het noorden blijft code geel zelfs van kracht tot morgenmiddag.

De ochtendspits verliep daardoor rommeliger dan normaal. Files waren langer, maar grote ongelukken bleven vanochtend gelukkig uit. Op lokale wegen gleden auto’s wel weg door de gladheid. In het Drentse Tiendeveen is gisteravond een auto te water geraakt, vermoedelijk door gladheid. Bij het voertuig zijn geen inzittenden aangetroffen.

Hoeveel sneeuw ligt er?

Vooral in het midden en oosten van het land is sneeuw gevallen. Weeronline meldt dat het sneeuwdek varieert van ongeveer 1 centimeter in de Randstad tot lokaal 6 centimeter in het oosten. De komende uren kan er nog wat sneeuw vallen, maar dat gebeurt minder intensief dan eerder.

Goed nieuws voor wie geen fan is van winterse taferelen: een groot deel van de gladheid verdwijnt in de loop van de dag weer.

En de komende dagen?

Helemaal klaar met de sneeuw zijn we nog niet. Morgenmiddag en -avond wordt in het noordoosten opnieuw sneeuw verwacht, met daar een vers laagje als gevolg. Elders in het land blijft het overwegend koud, maar daar valt minder of geen neerslag. Dit weekend lijkt alles alweer weg te smelten, met temperaturen die kunnen oplopen tot 9 graden in het zuiden.

