Sneeuw zorgt voor lege supermarktschappen en vertraging van post en pakketjes

De hevige sneeuwval in Nederland zorgt niet alleen voor problemen op de weg en in het openbaar vervoer. Ook op andere plekken worden de gevolgen steeds zichtbaarder: supermarkten kampen met lege schappen en de bezorging van post en pakketten loopt vertraging op.

Hoewel grote problemen met de bevoorrading van supermarkten nog uitblijven, zijn er wel opvallend veel lege schappen in de supermarkt. Met name bij de versafdelingen grijpen mensen mis. „Gisteren hebben we op sommige plekken vertraging opgelopen bij de regionale levering van versproducten”, laat een woordvoerder van Albert Heijn weten. In de loop van de dag en vanochtend is die vertraging ingehaald. „We staan er vandaag goed voor.”

Lege supermarktschappen en vertragingen van online boodschappen

Ook bij de Jumbo hebben ze last van het winterse weer. „Soms zijn vrachtwagens wat later aangekomen dan gepland door files of andere omstandigheden onderweg”, zo laat een woordvoerder weten. „We hebben tot nu toe gewoon aan winkels kunnen leveren.” Supermarktketen PLUS doet ook zijn best met de bevoorrading. „Bij uitzondering hebben we een winkel niet kunnen bereiken doordat in een gemeente bijvoorbeeld het strooizout op was, waardoor een winkel niet veilig bereikbaar was.”

Ook mensen die online hun boodschappen bestellen kunnen vertragingen of annuleringen verwachten. Zowel Albert Heijn als Jumbo heeft een aantal bestellingen moeten annuleren vanwege de hevige sneeuwval. De meeste bezorgritten gaan echter gewoon door. „We blijven de weersomstandigheden en de situatie op de weg nauwlettend volgen”, aldus de Albert Heijn-woordvoerder. Beide supermarktketens benadrukken dat de veiligheid van hun werknemers vooropstaat.

Online supermarkt Picnic annuleert de bezorging van alle bestellingen voor vandaag. Veel van hun bezorgers konden niet op werk komen. Wanneer de bezorging weer wordt hervat, kunnen ze nog niet melden.

Vertraging post en pakketjes door sneeuw

Ook post- en pakketbezorgers hebben grote moeite om brieven en bestellingen bij mensen thuis te brengen. In sommige regio’s is de pakketbezorging daarom tijdelijk gestaakt. Ook kan het op sommige plekken langer duren voordat je pakketje aankomt. De post- en pakketbezorging gaat bij PostNL zoveel mogelijk door. „Het kan zijn dat er lokaal maatregelen worden genomen. Ook kan het voorkomen dat de post of een pakketje op een iets later moment op de dag wordt bezorgd”, zo laat een woordvoerder weten. „De bezorging van rouwpost en medische post heeft daarbij altijd prioriteit.”

Ook DHL ondervindt de nodige problemen. „De hevige sneeuwval van deze ochtend maakt het afleveren van pakketten bij ontvangers veel lastiger, doordat er op binnenwegen ook minder geruimd en gestrooid wordt. Afhankelijk van de lokale omstandigheden moet er rekening worden gehouden met vertraging.”

Volgens DPD zijn de verschillen tussen regio’s groot. „Wij werken met lokale ondernemers om pakketten te bezorgen. Zij kennen hun bezorggebied het best en besluiten zelf of het verantwoord is om de bezorgronde te rijden”, legt een woordvoerder uit. „In sommige regio’s ligt de pakketbezorging daardoor op dit moment stil.”

