Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Via Schiphol vliegt er weinig, maar via Eindhoven wel: hoe zit dat?

Honderden vluchten zijn inmiddels geannuleerd op Schiphol, en het lijkt erop dat daar de komende tijd nog veel bij komen. Voor reizigers die toe zijn een aan vakantie of juist zo snel mogelijk naar huis willen, is de situatie een regelrechte nachtmerrie. De chaos is inmiddels zo groot dat sommige mensen zelfs op Schiphol moeten overnachten, omdat ze geen alternatief meer hebben.

Opvallend genoeg hangt er bij Eindhoven Airport een totaal andere sfeer. Daar vertrekken nog steeds veel vliegtuigen en lijkt de impact van het winterweer een stuk kleiner. Hoe kan dat? Waarom loopt het op Schiphol volledig vast, terwijl het vliegverkeer in Eindhoven grotendeels doorgaat?

Wel vluchten vanaf Eindhoven, niet van Schiphol

Meer dan duizend gestrande reizigers hebben afgelopen nacht doorgebracht op Schiphol. Door het winterweer worden de laatste dagen telkens honderden vluchten geschrapt. Op Eindhoven Airport oogt het vliegschema echter als normaal en is er geen sprake van grote vluchtuitval.

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport komt dat voornamelijk omdat er in het zuiden minder sneeuw is gevallen, waardoor de situatie beheersbaar bleef. „Daarbij hebben we één landingsbaan om schoon te houden en hebben we een relatief beperkt vliegschema. Gisteren hadden we 70 vliegbewegingen, vandaag 80″, zegt de woordvoerder tegen RTL Nieuws.

Beter voorbereid

Wat ook verschil maakt, is dat de luchthaven in Eindhoven meer voorbereiding heeft getroffen voor sneeuwval. Jaarlijks oefent de luchthaven in het najaar een sneeuwoperatie, zodat alle betrokken partijen voorbereid zijn.

Toch was het vandaag uitdagender dan de voorbije dagen, omdat er een nieuwe sneeuwgolf over het land trok. Militairen moeten daarom helpen om de baan vrij te houden. Er zijn vandaag daarom ook in Eindhoven wat vertragingen ontstaan, maar de meeste toestellen kunnen blijven landen en opstarten.

Het vliegveld waarschuwt reizigers alsnog voor mogelijke annuleringen en vertragingen vandaag. Om de situatie beheersbaar te houden, is voor de rest van de dag een maximum ingesteld van vier aankomende vluchten per uur. Het aantal annuleringen is voorlopig nog beperkt, maar kan later alsnog oplopen. Deze maatregel is genomen om voldoende tijd te hebben om de start- en landingsbanen steeds sneeuwvrij te maken en de veiligheid te garanderen.

Situatie op Schiphol

Waarom horen we dan zulke andere verhalen vanuit Schiphol? „Op Schiphol is de situatie veel complexer”, zegt een woordvoerder van het vliegveld. „Een regionale luchthaven vergelijken met Schiphol is appels met peren vergelijken.”

De verklaring: de luchthaven kreeg te maken met ‘uitzonderlijk veel sneeuw’ en een ongunstige windrichting, vervolgt de woordvoerder. „Normaal verwerkt Schiphol 60 starts en landingen per uur, maar door het winterweer soms slechts vijf.”

Veel meer problemen

Schiphol riep 250 extra medewerkers op om de banen sneeuwvrij te maken. Waar Eindhoven Airport één landingsbaan heeft, heeft Schiphol er zes. Van de 1100 geplande vluchten werden er 700 geannuleerd. En hoewel er vanaf morgen ook regen aankomt, betekent dat niet meteen dat alle problemen daarmee opgelost zijn.

Een oplossing is nog niet in zicht: „De banen zullen opnieuw geveegd moeten worden”, stelt de woordvoerder. „De verstoringen werken daardoor dagenlang door. Vandaag zijn opnieuw honderden vluchten geannuleerd; het totaal staat op ruim zevenhonderd en kan nog verder oplopen. We doen er alles aan om zoveel mogelijk vliegverkeer mogelijk te maken, maar het winterweer blijft een grote uitdaging.”

Het winterweer zorgt ook in het buitenland voor chaos: op Parijse luchthavens zijn vandaag honderden vluchten geannuleerd, en in Brussel is er vertraging.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties