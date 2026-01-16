Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Persoon neergeschoten bij gevangenis Alphen aan den Rijn

Op de parkeerplaats van de gevangenis in Alphen aan den Rijn heeft een schietincident plaatsgevonden. Een politiewoordvoerder meldt dat een gewonde naar het ziekenhuis is vervoerd, maar wil niet zeggen hoe de persoon gewond is geraakt. De persoon is niet geraakt door een kogel. De schutter is na het incident gevlucht. „Op dit moment onderzoeken we wat zich daar precies heeft afgespeeld”, aldus de woordvoerder.

Het schietincident op de parkeerplaats van de gevangenis aan de Eikenlaan gebeurde rond 06.00 uur. Over de toedracht is nog niets bekendgemaakt.

ANP

