Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Persoon neergeschoten bij gevangenis Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Agenten ter plaatse bij de Penitentiaire Inrichting (PI) aan de Eikenlaan. Mogelijk zijn er schoten gelost voor het gebouw. JOSH WALET / ANP
Agenten ter plaatse bij de Penitentiaire Inrichting (PI) aan de Eikenlaan. Mogelijk zijn er schoten gelost voor het gebouw. Foto: ANP / Josh Walet

Op de parkeerplaats van de gevangenis in Alphen aan den Rijn heeft een schietincident plaatsgevonden. Een politiewoordvoerder meldt dat een gewonde naar het ziekenhuis is vervoerd, maar wil niet zeggen hoe de persoon gewond is geraakt. De persoon is niet geraakt door een kogel. De schutter is na het incident gevlucht. „Op dit moment onderzoeken we wat zich daar precies heeft afgespeeld”, aldus de woordvoerder.

Het schietincident op de parkeerplaats van de gevangenis aan de Eikenlaan gebeurde rond 06.00 uur. Over de toedracht is nog niets bekendgemaakt.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties