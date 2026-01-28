Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Supermarkten roepen deze rode wijn terug vanwege kans op lichamelijk letsel

Het openen van een fles Full Red gearomatiseerde wijn blijkt niet zonder risico te zijn. Meerdere supermarkten, waaronder DekaMart, Vomar en Plus roepen de rode wijn terug. Door gisting kan er een te hoge druk in de fles ontstaan, waardoor deze makkelijker breek. Dit verhoogt de kans op lichamelijk letsel.

Op hun websites roepen de supermarkten mensen dan ook op om de wijn terug te brengen.

Volledige aankoopbedrag terug

De flessen rode wijn worden verkocht bij een groot aantal supermarkten in Nederland, namelijk de DekaMarkt, SPAR, Boni, Nettorama, PLUS, Dirk, Sligro, Hoogvliet, Poiesz en Vomar. Mensen die de Full Red gearomatiseerde wijn in huis hebben, worden gevraagd de flessen niet te gebruiken maar terug te brengen naar een filiaal van de supermarktketen waar het product is gekocht. Mensen die de fles wijn inleveren krijgen de volledige aankoopprijs terug.

Om welke flessen rode wijn gaat het precies?

Heb jij zo’n fles wijn in huis? Check dan vooral even het etiket. Hieraan kun je aflezen of het nodig is om je fles wijn terug te brengen. Het gaat namelijk om flessen van 750 milliliter met EAN-code 8718989041793 en lotcodes L251209, L251218, L251219 en L251222. Je kunt deze codes makkelijk vinden op de hals van de fles.

Onlangs vond er ook al een grote terugroepactie terug van wraps en broodjes van Mama’s Maaltijden of Meinders Catering. Zalmproducten van deze merken zouden mogelijk de listeriabacterie bevatten en werden daarom massaal teruggeroepen.

