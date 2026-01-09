Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sneeuw houdt mensen binnen: Rode Kruis roept op tot hulp aan kwetsbaren

Het Rode Kruis roept mensen op om in de komende winterdagen goed naar elkaar om te kijken en hulp te bieden waar dat nodig is. Vooral ouderen, mensen die slecht ter been zijn of alleen wonen, kunnen moeite hebben om de kou en sneeuw te trotseren.

Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis, benadrukt het belang van kleine gebaren.

Sneeuw houdt mensen dagenlang binnen

„Veel mensen zitten dagenlang binnen en hebben misschien niet genoeg eten in huis”, zegt Segaar. „Een simpel gebaar, zoals de stoep sneeuwvrij maken, boodschappen doen of een warm kopje koffie aanbieden, kan een groot verschil maken.”

Het Rode Kruis adviseert daarnaast iedereen die toch de weg op moet om voorbereid te zijn op de winterse omstandigheden. Een klein noodpakket meenemen kan levensreddend zijn. Denk bijvoorbeeld aan warme kleding, een deken, water, wat snacks en een opgeladen telefoon. „Het gaat erom dat je niet afhankelijk bent van hulp als je vast komt te zitten of lange tijd buiten moet zijn”, legt Segaar uit.

Ook waarschuwt de organisatie om voldoende voorraad in huis te hebben tijdens deze dagen met veel sneeuw. Zo hoeft bij gevaarlijk weer niemand onnodig de weg op, wat de veiligheid aanzienlijk vergroot. Voor ouderen of mensen met een beperking kan het bijvoorbeeld handig zijn om samen met buren een weekmenu te plannen of boodschappen rond te brengen.

Actief tijdens de winterse dagen

Het Rode Kruis is zelf ook actief tijdens de winterse dagen. De hulporganisatie verleent ondersteuning aan dak- en thuislozen, die extra kwetsbaar zijn bij koude temperaturen, en helpt gestrande reizigers op drukke plekken zoals Schiphol. Volgens Segaar laat dat zien hoe belangrijk het is dat de samenleving samen optrekt: „Het gaat niet alleen om fysieke hulp, maar ook om het bieden van een luisterend oor en betrokkenheid.”

Met de voorspellingen van sneeuw en gladheid voor de komende dagen benadrukt het Rode Kruis dat kleine acties een groot effect kunnen hebben. Een kort bezoek, een warme maaltijd of het schoonmaken van een stoep kan het verschil maken tussen een veilige winterdag en gevaarlijke situaties.

Het advies: kijk om je heen, help waar je kunt én wees voorbereid.

