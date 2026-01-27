Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe peiling: hoe reageren kiezers op roerige tijden?

Het zijn roerige tijden in politiek Den Haag. Zo zitten D66, VVD en CDA middenin onderhandelingen voor een minderheidskabinet en viel de PVV vorige week uit elkaar. Hoe reageren kiezers hierop in de nieuwste peiling van EenVandaag en Verian?

Grote winnaar D66 groeide na de verkiezingen verder door in de peilingen, vooral door de aanwas van teleurgestelde GroenLinks-PvdA-kiezers. Maar na twee maanden formeren keert die groep weer terug naar hun oorspronkelijke partij. Zij vinden het kabinet waarin Rob Jetten wil stappen te rechts. D66 verliest 5 zetels en staat nu op 26 virtuele zetels, hetzelfde als bij de verkiezingen. GroenLinks-PvdA krijgt er juist 5 bij en staat nu op 21 (één meer dan de fusiepartij in de Tweede Kamer heeft).

PVV zakt verder weg in peiling

De PVV zakt verder af, naar 18 zetels. Dat waren er nog 26 na de verkiezingen. Vorige week bleek dat zeven Kamerleden zich van de fractie afsplitsten. De onvrede binnen de groep draaide onder meer om de manier waarop de PVV samenwerkt met andere partijen, het gebrek aan interne democratie en de wens om de partij breder te profileren. De afsplitsers vormen een nieuwe fractie onder leiding van Gidi Markuszower.

Maar het is niet alleen deze crisis die kiezers afschrikt. Veel PVV-stemmers haakten al eerder af. Zij wendden zich eerder vooral tot FvD (stabiel met 10 zetels), nu gaat de overstap met name naar JA21 (groei van 3 zetels, nu 12 zetels). FvD heeft op dit moment 7 zetels in de Kamer, JA21 9.

Hoe doet groep Markuszower het?

Een derde van de huidige PVV-stemmers zou een overstap naar groep Markuszower overwegen of die zeker maken als het kon. Bij kiezers van JA21 en FVD gaat het om een op de vijf. Wel zeggen ze dit alleen nadat er expliciet naar wordt gevraagd, spontaan geven kiezers nauwelijks aan op de nieuwe fractie te stemmen.



Verder verliest het CDA 3 zetels. De partij van Bontenbal komt op 17 zetels uit (één minder dan na de verkiezingen). De VVD staat op 23 zetels, één meer dan na de verkiezingen. BBB houdt nog maar 1 zetel over. De partij van Caroline van der Plas behaalde bij de verkiezingen nog 4 zetels. Een deel van de kiezers van die partij is overgestapt naar 50 plus (4 zetels). Die partij had na de verkiezingen 2 zetels.

