Verzekeraars schatten schade jaarwisseling op 9 miljoen euro

De schade die particulieren hebben geleden door vuurwerk tijdens oud en nieuw bedraagt ten minste 9 miljoen euro. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars maandag in een eerste schatting. Het schadebedrag door vuurwerk rond de jaarwisseling is fors lager dan een jaar geleden, toen het ging om ongeveer 15,5 miljoen euro.

Wel wordt de zakelijke brandschade deze jaarwisseling op „tientallen miljoenen” geschat, vanwege enkele grote bedrijfsmatige incidenten, zoals de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Het Verbond van Verzekeraars verwijst ook naar bedrijfsbranden in Hillegom en Noord-Scharwoude, een brand in een flatgebouw in Rotterdam en een brand in een parkeergarage in Hellevoetsluis.

De koepelorganisatie baseert zich voor de schatting op de eerste claims die verzekeraars over oudejaarsavond en nieuwjaarsdag binnenkregen en een overzicht van Stichting Salvage. Het gaat bijvoorbeeld om schade aan huizen en auto’s door knalvuurwerk of brand door vuurwerk. „De schatting beperkt zich tot verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel- en autoverzekeringen (allrisk en beperkt casco)”, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Particuliere schade

De werkelijke schade van de jaarwisseling ligt echter hoger, door „medische kosten, claims op zakelijke verzekeringen en schade aan niet-verzekerde overheidseigendommen”, die niet zijn meegenomen in de schatting.

De geschatte particuliere schade door het Verbond is de laagste sinds de jaarwisseling van 2021 op 2022, in de coronaperiode. Het is volgens een woordvoerder nog te vroeg om te zeggen hoe dat precies te verklaren valt.

‘Gemengd beeld’

„De cijfers geven een gemengd beeld”, stelt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. „Naast het gezonde feestgedruis was er sprake van excessief geweld tegen hulpverleners. En in de aanloop naar de jaarwisseling veel schade door brandstichting, waaronder auto’s, en veel vernielingen. Desondanks lijkt de verzekerde particuliere schade rondom de jaarwisseling relatief mee te vallen.”

Later kunnen er nog meer meldingen binnenkomen, benadrukt Weurding. „Maar dit is het eerste voorzichtige beeld.”

Stichting Salvage, die eerste hulp verleent aan gedupeerden van schade namens brandverzekeraars, heeft rondom de jaarwisseling een recordaantal van 142 meldingen ontvangen. Meer dan de helft van de meldingen is vuurwerkgerelateerd. Volgens de organisatie zijn 172 woningen beschadigd, waarvan 54 ernstig. Ook zijn 4 huizen verwoest.

ANP

