Pakketbezorgers gefilmd en op Facebook met de grond gelijk gemaakt: ‘Openbaar shamen’

Pakketbezorgers worden de laatste tijd op film vastgelegd. Het doel: de mannen en vrouwen aan de schandpaal nagelen. Vele duizenden mensen bekijken de beelden op Facebook. Wat er momenteel gebeurt is in strijd met de privacywet.

Nederlanders zijn wereldkampioen pakketjes bestellen. Rond de feestdagen en Black Friday waren het er alleen al 200 miljoen. Metro schreef toen over consumentenpsycholoog Patrick Wessels, die massaal online aankopen doen met snacken vergeleek. „Je brein wordt er blij van. Daardoor bestellen we opnieuw, terwijl we niets nodig hebben.”

Maar oh wee als pakketbezorgers een fout maken, zoals te laat bezorgen of een pakketje buiten neerzetten. Dan zijn de rapen gaar.

Pakketbezorgers aan de schandpaal genageld

Wat momenteel op grote schaal gebeurt: klanten die pakketbezorgers filmen en de video’s daarvan delen in grote Facebookgroepen. De beelden worden soms duizenden keren bekeken, tot frustratie van de pakketdiensten. Zij laten op basis van bevindingen van RTL Nieuws weten het „zeer belastend” te vinden wat er online gebeurt.

‘Heeft u een klacht over de werkwijze of afhandeling van PostNL? Deel hier uw ervaringen en discussieert u mee!’, zo klinkt de beschrijving van een openbare Facebookgroep. De pagina wordt gevolgd door zo’n 12.000 Nederlanders. In de groep, die met de week groter wordt, worden dagelijks berichten gedeeld door boze klanten over de bezorging van PostNL.

‘Eikel van een bezorger’

In veel gevallen gaat dat gepaard met beelden van hun bezorger. „Wat een eikel van een bezorger hier in Vught”, zo schrijft een boze klant. Daarbij deelt zij meerdere foto’s, waarbij de bezorger duidelijk herkenbaar is. „Je gaat nu met je kop op de socials.”

In een klachtengroep over bezorgdienst DHL hetzelfde verhaal over pakketbezorgers. Een vrouw is bijvoorbeeld razend dat haar pakketje buiten bij de deur is neergezet. Haar oplossing: de bezorger aan de online schandpaal.

Fout van pakketbezorgers of niet: wat mensen nu op Facebook menen te ‘moeten doen’, is verboden. Hoewel in sommige huisregels van de Facebookgroepen staat dat herkenbare beelden niet gedeeld mogen worden, gebeurt het toch. De Autoriteit Persoonsgegevens is daar na vragen van RTL Nieuws duidelijk over: dit is in strijd met de privacywet AVG, dit is openbaar shamen.

Kanttekening Consumentenbond

PostNL en DHL vinden de gang van zaken op Facebook belastend. Een woordvoerder van DHL tegenover RTL: „Onze pakketbezorgers komen dagelijks in contact met veel vriendelijke ontvangers. Helaas zien we ook dat bezorgers steeds vaker te maken krijgen met onnodige agressie.” PostNL en DHL vragen met klem om bij klachten contact op te nemen met de klantenservice van beide bedrijven.

De Consumentenbond vindt het ook niet kunnen dat bezorgers gefilmd worden en op internet verschijnen. De bond maakt echter ook een kanttekening bij de zojuist genoemde klantenservices. Een woordvoerder: „Je krijgt standaard antwoorden waar je helemaal niks mee kunt, omdat er vaak gewerkt wordt met chatbots. Die klantenservice moet dus echt een heel stuk beter. Ons Consumentenbond-panel zegt: zet een mens aan de telefoon, lever maatwerk.”

Omroep HUMAN zond eerder een documentaire uit over de onwaarschijnlijk pakketjesberg in ons land, Wat houdt ons tegen? Metro schreef erover in tv-rubriek Blik op de Buis.

