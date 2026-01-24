Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opstootje bij pro-Koerdische demonstratie in Amsterdam

Bij een pro-Koerdische demonstratie in Amsterdam heeft een opstootje plaatsgevonden. Op het Rokin raakten mensen kort slaags met elkaar, zag een ANP-verslaggever.

Een politiewoordvoerster meldt dat een man opruiende uitspraken deed richting de groep demonstranten. Daarop vielen actievoerders de man aan. Een agent wilde de man beschermen en raakte daarbij zelf gewond. De agent overweegt aangifte te doen. Ook de man raakte dermate gewond dat hij mee moest met de ambulance. Andere agenten schoten de twee te hulp en gebruikten daarbij de wapenstok om ruimte te creëren. Er werd niemand aangehouden.

Honderden mensen demonstreerden zaterdag in de hoofdstad voor vrede in de Syrische regio Rojava, waar het Syrische regeringsleger vecht tegen Koerdische strijdkrachten. De actie begon op het Leidseplein en ging over op een mars richting de Dam. Daar kwamen de demonstranten rond 15.15 uur aan. Op webcambeelden van de Dam is te zien dat de actie zo goed als voorbij is.

De actievoerders droegen spandoeken mee met teksten als ‘EU geeft jouw geld aan jihadisten’, ‘Terrorist Turkije’ en ‘Handen af van Rojava’. Bij de demonstratie sloot ook een groepje alawieten aan. Deze minderheidsgroep in Syrië werd na de val van president Assad op grote schaal slachtoffer van wraakacties, ontvoeringen, executies en verkrachtingen.

