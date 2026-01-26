Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opnieuw kans op sneeuw, maar waar wordt het wit?

Wie vandaag een stap buiten zijn bed zet, voelt het waarschijnlijk meteen: het is koud. En dat klopt… ook de komende week zijn we nog niet verlost van het winterweer. Op regionale schaal kan opnieuw (natte) sneeuw vallen, met name in het noorden en oosten van het land.

Dat kan lokaal voor gladheid zorgen.

Sneeuw in het oosten, zon in het noorden

Vandaag blijft het in grote delen van het land bewolkt en meestal droog. In het oosten en noordoosten kan volgens Weeronline echter een beetje sneeuw vallen. Als die sneeuw langere tijd aanhoudt, kan lokaal een sneeuwlaagje van enkele centimeters ontstaan.

In het zuidwesten is kans op een klein beetje zon. De temperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt in het noorden tot circa 4 graden in het zuiden.

Regen of (natte) sneeuw?

Morgen krijgt heel Nederland te maken met een nieuw neerslaggebied. In de ochtend en rond het begin van de middag begint het vanuit het zuiden te regenen bij temperaturen van 2 tot 4 graden. Door een frisse oostenwind kan het echter kouder aanvoelen.

Later op de dag trekt de neerslag richting het noordoosten en komt daar in koudere lucht terecht. In het noorden kan de regen dan overgaan in (natte) sneeuw. Waar precies die overgang plaatsvindt, is nog onzeker. In sommige scenario’s blijft het overal bij regen. Valt er wel sneeuw, dan kan het sneeuwdek van vandaag verder aangroeien.

Over sneeuw gesproken: in delen van de Verenigde Staten ligt pas veel…

Woensdag en donderdag opnieuw kans op sneeuw

Ook later in de week zijn de sneeuwkansen nog niet verdwenen, al wordt de verwachting onzeker. Op woensdag en donderdag kan een nieuw neerslaggebied vanuit het zuiden richting Nederland trekken. Vooral het noorden maakt kans op sneeuw, maar er zijn ook berekeningen waarin het droog blijft. De temperatuurverschillen blijven groot: in het noorden wordt het niet warmer dan zo’n 2 graden, terwijl het in het zuiden kan oplopen tot ongeveer 8 graden.

Donderdag wordt het tijdelijk droger. Op vrijdag en zaterdag volgen waarschijnlijk opnieuw buien. Door een toenemende zuidenwind lijkt de temperatuur dan iets te stijgen en valt de neerslag vermoedelijk vooral als regen.

