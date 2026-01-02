Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Online haardhout kopen? Trap niet in deze gewiekste oplichterstruc

Zit jij met deze koude dagen het liefst bij een knisperend haardvuur? Dan kijk je misschien online naar advertenties voor houtpallets of haardvuur. Volgens de Fraudehelpdesk kun je daar maar beter voorzichtig mee zijn; er vindt namelijk opvallend veel fraude plaats met de verkoop van haardhout.

Deze vorm van fraude is niet nieuw. Elk jaar rond deze periode is het volgens de Fraudehelpdesk weer raak. Er worden via verschillende websites houtpallets of haardhout aangeboden en deze websites lijken op het eerste oog heel betrouwbaar. Er worden bijvoorbeeld namen gebruikt van bestaande bedrijven die wel hout verkopen, maar zelf geen website hebben. Wanneer mensen het hout bestellen en betalen, staat ze een nare verrassing te wachten.

Gehaaide werkwijze

De werkwijze van de oplichters is vaak hetzelfde: op Marktplaats en Facebook Marketplace bieden ze via een valse advertentie haardhout aan. Je kunt het hout meestal voor een aantrekkelijke prijs per m3 kopen, maar daarvoor moet je wel eerst via WhatsApp contact opnemen met de verkopers.

De afspraak voor de levering verloopt soepel, maar er wordt wel een opvallende voorwaarde gesteld: de verkopers accepteren namelijk alleen betalingen via PaysafeCards. Ze vragen de koper om dit direct aan te schaffen en ook een bewijs hiervan te laten zien, omdat ze anders niet langskomen. De koper wordt gevraagd om een duidelijke foto van de betaalkaart, inclusief de codes.

Haardhout wordt nooit geleverd

Hierna laten de verkopers weten dat er na levering nog een paar kuub hout zal overblijven in de vrachtwagen. Ze bieden aan om dit ook te leveren, voor een relatief klein bedrag. Ook die extra betaling moet via een PaysafeCard worden gedaan. Wederom wordt er gevraagd dit vooraf te bewijzen met een foto. Vervolgens wordt er medegedeeld dat ze ook nog extra voorrijkosten moeten rekenen, omdat het afleveradres net een aantal kilometer buiten het ‘gratis-leveren-gebied’ valt.

Ook hiervoor dient extra betaald te worden via een PaysafeCard. Ten slotte moet er nog via een PaysafeCard betaald worden voor het gebruik van een heftruck bij de aflevering. Uiteindelijk – je raadt het al – wordt het hout nooit geleverd en is de koper zijn of haar geld kwijt. De Fraudehelpdesk waarschuwt mensen dan ook om nooit in vergelijkbare advertenties te trappen en ook nooit te betalen via dergelijke betaalkaarten.

Misschien lees je dit en denk je wel: dit zou mij nu nooit overkomen. Maar wist je dat 9 van de 10 Nederlanders soms in online oplichting trapt?

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties