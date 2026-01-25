Deel dit artikel: Share App Mail Pin

D66, VVD en CDA zijn er nog niet uit op financiën, maandag verder

De formerende partijen D66, VVD en CDA hebben nog geen overeenstemming bereikt over de financiën en onderhandelen maandag verder, meldden ze zondag na een dag onderhandelen. Hoewel de partijleiders meermaals de hoop hebben uitgesproken om er dit weekend uit te komen op financiën, lieten ze geen teleurstelling blijken tegenover de aanwezige pers.

De drie partijleiders benadrukken dat het niet precies te voorspellen is hoe snel onderhandelingen verlopen en dat het dus ook niet gek is als die langer duren dan vooraf gehoopt. „Deze dingen gaan zo”, aldus VVD-leider Dilan Yeşilgöz.

„Ik zou jullie soms graag meenemen in wat voor complexiteit we hier moeten verhapstukken. Het is ook een hele ingewikkelde puzzel. Het is ook heel veel werk met heel veel hoofdstukken waar je iets van moet vinden”, lichtte Henri Bontenbal van het CDA toe.

Desondanks gaan de partijleiders er nog steeds van uit dat ze als gepland vrijdag hun coalitieakkoord kunnen presenteren.

