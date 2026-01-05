Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ombudsman: overheid is onbetrouwbaar en stapelt fout op fout

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft in De Telegraaf fel uitgehaald naar zowel de overheid als de regering. De overheid stapelt volgens hem „fout op fout” en de regering krijgt van hem voor 2025 een dikke onvoldoende.

Eerder vergeleek Van Zutphen de asielwetten van voormalig minister Marjolein Faber met de toeslagenaffaire.

Communicatie gemeenten onduidelijk

„De grootste klacht over de overheid blijft: je stelt een vraag en krijgt geen antwoord of iets onbegrijpelijks”, stelt Van Zutphen in de krant. Vooral bij gemeenten speelt dit, omdat burgers daar vaker terechtkomen voor bijvoorbeeld bijstand, schuldhulp en toeslagenproblemen. Ze hebben veel taken gekregen, maar volgens d Ombudsman lukt het niet om ze te managen. „Besluiten duren lang en de communicatie is vaak onduidelijk.”

Er zouden bovendien grote verschillen tussen gemeenten zijn. „Bijvoorbeeld bij vroegtijdig signaleren van schulden. Sommige gemeenten bellen meteen en bieden hulp, andere sturen alleen een briefje. Het zou niet moeten uitmaken waar je woont hoe je geholpen wordt.”

Ombudsman: ‘Overheid stapelt fout op fout’

Hij wordt er weleens moedeloos van, wat er allemaal fout gaat. „De burger mag geen fouten maken en wordt erop afgerekend, terwijl de overheid fout op fout stapelt en daar gewoon mee wegkomt. Een bizarre situatie.”

Hij hekelt beleid dat steeds verandert, zoals in het geval van toeslagenouders en boeren. Hij zag bijvoorbeeld dat die laatste groep moest investeren, maar de installaties vervolgens niet kon gebruiken door veranderende vergunningen. „De overheid is onbetrouwbaar geworden in hun ogen. Eerlijkheid ontbreekt: beter een hard maar helder bericht met goede begeleiding, dan eindeloos aan het lijntje worden gehouden.”

Rapporrtcijfer voor overheid en regering

Op de vraag welk rapportcijfer de ombudsman de overheid over het afgelopen jaar geeft, antwoordt hij dat uitvoeringsinstanties hun best doen. „En hen geef ik een dikke voldoende. Maar het Rijk – deze demissionaire regering – krijgt een dikke onvoldoende”, zegt hij. Het was, op z’n zachts gezegd, een rommelig jaar in politiek Den Haag. Zo viel het kabinet twee keer.

Van Zutphen: „Er is gewoon weinig bereikt en problemen voor burgers zijn zelfs verergerd. Het moet echt beter in 2026, met de burger op één. Daar blijf ik op hameren zolang ik hier zit.”

