Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwjaarsduik Scheveningen afgelast om harde wind

De traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat donderdag niet door vanwege de harde wind, meldt de organisatie. Die meldt dat langs de kust windkracht 7 waait.

Door de wind voldoet het evenement niet meer aan de vergunningseisen van de gemeente Den Haag.

Jaarlijks doen zo’n 10.000 mensen mee aan de duik in zee om het nieuwe jaar in te luiden. De Haagse burgemeester Jan van Zanen was dit jaar ook van plan deel te nemen. Van Zanen noemt de afgelasting „teleurstellend”, maar heeft er alle begrip voor. „De veiligheid van deelnemers en organisatie staat altijd voorop.”

Levensgevaar

De reddingsbrigade roept op om niet op eigen houtje het water in te gaan. „Als je het doet, breng je jezelf in levensgevaar, en de hulpverleners ook, als die je moeten komen redden”, waarschuwt Shane Stam van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade.

Behalve in Scheveningen zijn ook nieuwjaarsduiken in Almelo, Hengelo, Heemstede en Nijeveen afgelast. Woensdag maakte de organisatie van die laatste bekend dat er te veel ijs op de duiklocatie lag om het evenement door te laten gaan.

De editie in Scheveningen van vorig jaar werd ook afgelast vanwege de harde wind.

ANP

Reacties