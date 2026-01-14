Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De nieuwe term van Geert Wilders die vaak gebruikt zal worden (en hij gaat over Rob Jetten)

Geert Wilders is sterk in het bedenken van krachttermen die hij veel herhaalt. In de Tweede Kamer, voor camera’s: ze keren dan steevast terug. Sinds gisteren heeft de PVV-voorman een nieuwe, over D66’er Rob Jetten.

Rob Jetten is met de VVD en het CDA momenteel bezig bezig om tot een minderheidskabinet te komen. Geert Wilders heeft deze club nu betiteld als ‘de bende van Jetten’. Zijn nieuwe term was op sociale media en voor de pers in Den Haag gisteren veelvuldig te horen. De PVV’er zal ‘de bende van Jetten’ gezien zijn stijl van praten nog wel even volhouden. Zoals hij eerder bijvoorbeeld deed met ‘de tsunami van islamisering’ om het – in zijn ogen – extra belangrijk te maken.

Geert Wilders niet op de koffie bij de bende van Jetten

Geert Wilders werd gisteren uitgenodigd om met D66, VVD en CDA te komen praten over de toekomst met een eventueel minderheidskabinet. Daar had hij geen zin in. Wilders had al eerder gezegd dat hij niet van plan was steun te verlenen aan de plannen die D66 en CDA samen op papier hadden gezet. Via X liet Geert Wilders weten dat hij de koffie ‘met de bende van Jetten’ zou overslaan.



Ik ga dus ook géén koffie drinken met Jetten, Yesilgoz en Bontenbal. Dat alle andere fractievoorzitters dat wel doen moeten ze zelf weten maar de #PVV werkt op geen enkele wijze mee aan de afbraak van Nederland. Hoe korter Jetten premier is hoe beter! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 13, 2026

Niet meehelpen aan ‘de afbraak van Nederland’

Voor tv-camera’s herhaalde hij dat later meerdere keren. Je kunt Geert Wilders zien in de video van Nieuws van de Dag hierboven. Het SBS6-programma ging maandag ook de straat op om in Lelystad te horen wat mensen van een minderheidskabinet vinden. Tegen journalisten begon Wilders gisteren zelfs met „de bende van Jetten”.

Om te vervolgen met: „Nee, ik ga niet koffie drinken met de bende van Jetten. Ik heb totaal geen zin om mee te helpen met de afbraak van Nederland. Dat heb ik aan de informateur (Rianne Letschert, red.) de vorige keer ook al netjes verteld. Ik heb haar gezegd dat als er ergens ook maar een euro wordt bezuinigd op de zorg, voor mensen die de zorg nodig hebben, sociale zekerheid, dat de spreidingswet blijft bestaan, er geen asielstop komt: dat is de afbraak van Nederland. Nederland is slecht af met de bende van Jetten.”

