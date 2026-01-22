Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo lichten nepnummers consumenten op voor veel geld en zo voorkom je dit

Even snel het telefoonnummer van een klantenservice googelen. Het lijkt onschuldig, maar kan je zomaar tientallen euro’s kosten. Nepnummers van klantenservices duiken steeds vaker bovenaan in de zoekresultaten op en lokken consumenten een dure telefoonval in. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt daarom aan de bel.

Dat doet de toezichthouder niet zonder reden. De Rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat de ACM terecht heeft ingegrepen tegen misbruik van het informatienummer 0900-3663376. Dat nummer werd gebruikt door Aktief Bouwen B.V., dat zich voordeed als klantenservice van een grote webwinkel. Bellers betaalden flinke bedragen, maar echte hulp bleef uit.

Zo werkt de telefoontruc met nepnummers

De werkwijze is slim en geraffineerd. Bedrijven die zich voordoen als klantenservice maken vaak gebruik van betaalde advertenties via Google. Die advertenties staan helemaal bovenaan de zoekresultaten. Wie daarop klikt, denkt het officiële nummer te bellen, maar komt terecht bij een betaald informatienummer.

Bellers horen meestal vooraf dat het gesprek 80 cent per minuut kost. Daarna volgt een lange wachttijd of een medewerker die het gesprek zo lang mogelijk laat duren. Aan het eind krijgen mensen vaak te horen dat ze niet geholpen kunnen worden. Soms volgt nog een extra truc: een terugbelletje van een anoniem nummer, met de mededeling dat je het verkeerde nummer had en alsnog wordt doorgeschakeld naar de echte klantenservice. De schade is dan al geleden.

Eerder schreef Metro al dat veel Nederlanders in online oplichting trappen.

Nepnummers gebruiken is verboden

Deze praktijken met nepnummers zijn in strijd met de Telecommunicatiewet en het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Als er sprake is van misbruik, kan de ACM ingrijpen, bijvoorbeeld door de nepnummers in te trekken. Dat gebeurt ook, maar de toezichthouder blijft meldingen ontvangen van vergelijkbare fraude.

ACM-bestuurslid Manon Leijten benadrukt hoe belangrijk die meldingen zijn: „We hebben de afgelopen jaren meerdere nummers ingetrokken die bij dit soort misleidende praktijken werden gebruikt en we blijven alert om consumenten hiertegen te beschermen. Daarbij zijn we afhankelijk van meldingen van gedupeerden. Wie slachtoffer is geworden van dit soort nummerfraude, doet er dus goed aan dit bij ons te melden.”

Zo voorkom je onnodige kosten

De belangrijkste tip is simpel: vertrouw niet blind op wat bovenaan in Google staat. Zoek contactgegevens altijd rechtstreeks op via de officiële website van het bedrijf of de organisatie. Daar vind je vrijwel altijd het juiste nummer, vaak gratis.

Zie je een verdacht nummer of ben je erin getrapt? Meld het bij de ACM. Hoe meer signalen er binnenkomen, hoe sneller misleidende nummers uit de lucht gehaald kunnen worden. Zo voorkom je niet alleen hoge kosten voor jezelf, maar ook voor anderen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties