Nederland kan volgens onderzoek extreme regen niet aan: ‘Burgers kunnen zelf ook iets doen’

Overheden, bedrijven en burgers in Nederland zijn onvoldoende voorbereid op onveilige situaties die kunnen ontstaan door extreme regen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na onderzoek.

Volgens de raad kan extreme regen onder meer de veiligheid van de woon- en leefomgeving aantasten. In sommige gevallen kan de regenval leiden tot maatschappelijke ontwrichting, als bijvoorbeeld de stroom uitvalt en ziekenhuizen onbereikbaar worden.

Ingrijpende maatregelen nodig om extreme regen

Door klimaatverandering regent het vaker, heviger en langer. OVV-lid Erica Bakkum zegt dat overheden ingrijpende maatregelen moeten nemen om dat op te vangen. „Denk aan het vergroten van de capaciteit van riolen, het creëren van meer opvangruimte voor water, het beschermen van de stroomvoorziening en de toegang tot zorg- en hulpverlening. Burgers kunnen in hun eigen woonomgeving vaak ook iets doen. Ze kunnen thuis bijvoorbeeld hun regenpijpen afkoppelen en tegels uit de tuin halen.”

In het onderzoek behandelt de OVV drie voorbeelden van extreme regenval die in Nederland tot veiligheidsrisico’s hebben geleid. Zo sloot in juli 2024 de spoedeisende hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, nadat daar in een paar uur tijd 60 tot 70 millimeter regen was gevallen. Diezelfde maand leidde extreme regen in Enschede tot grote schade aan woningen in de wijken Pathmos en Stadsveld, die daardoor deels onbewoonbaar werden. En in december 2023 ontstond kortsluiting in een stroomverdeelstation in Nijverdal, doordat water de kelder van het gebouw was binnengestroomd.

Overheid moet investeren

De drie casussen laten volgens de OVV zien dat er nog geen „breed gedragen gevoel van urgentie” bestaat over de gevolgen van extreme regen. Ook loopt het invoeren van maatregelen achter op het tempo van klimaatverandering, aldus de raad.

De OVV doet verschillende aanbevelingen. Zo zou informatie over actuele (grond)waterstanden beter moeten worden gedeeld met verschillende partijen. Ook zegt de OVV te verwachten dat de overheid investeert in tijdige en effectieve weerwaarschuwingen. “Gevolgen van extreme regen kunnen niet helemaal voorkomen worden, maar overheden, bedrijven en burgers kunnen ze wel beperken”, stelt de raad.

Reacties