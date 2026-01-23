Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Last van muizen of ratten? Pas dan op voor nep-ongediertebestrijders

Muizen en ratten zijn al vervelend genoeg, maar wat als je dan ook nog eens hulp inschakelt die je vervolgens oplicht? Helaas komt dit vaker voor dan je denkt: mensen betalen vaak honderden tot duizenden euro’s aan nep-ongediertebestrijders, waarna het probleem gewoon blijft bestaan. Daarom hier wat handige tips van een échte ongediertebestrijder.

Het is de nachtmerrie van iedere huiseigenaar: muizen of ratten in huis. Mensen hebben er dan ook vaak een flinke duit voor over om snel van dit soort ongedierte af te komen en daar spelen oplichters handig op in. Zij bieden directe beschikbaarheid aan en wekken de indruk dat het probleem al binnen één bezoek kan worden opgelost.

Veelgehoorde klachten

„Elke week spreken we mensen die slachtoffer zijn geworden van nepbestrijders”, zo vertelt Richard Piké, eigenaar van Ongediertebestrijding Van der Velden – Bestrijdingsdienst. Hierbij ziet hij dat er vaak geen duidelijke prijsafspraken worden gemaakt en dat dure middelen worden aangesmeerd zonder dat de oorzaak van de overlast wordt aangepakt.

Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van lijmplaten tegen extreem hoge tarieven, het gebruik van termen als ‘gif’, ‘garantie’ of ‘spoed’ zonder verdere uitleg en het overslaan van een inspectie van openingen, kieren en voedselbronnen. „Het gevolg is vaak hetzelfde”, aldus Piké. „Veel geld kwijt, de muizen of ratten blijven aanwezig en daarna is de ‘bestrijder’ onbereikbaar.”

Effectief stappenplan ongediertebestrijders

Een belangrijke rode vlag bij dergelijke oplichters is dat ze vaak geen geldige certificaten of legitimatie kunnen tonen en ook niet zijn aangesloten bij erkende brancheorganisaties, zoals de Nederlandse Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB). „Laat je dus niet onder druk zetten. Kies altijd voor een gecertificeerde specialist, stel vragen en controleer of iemand aantoonbaar vakbekwaam is”, zo adviseert Piké.

Mocht je een ongediertebestrijder inschakelen, dan is het volgens hem belangrijk om in je achterhoofd te houden dat effectieve bestrijding verloopt volgens een vast stappenplan.

Het begint met een grondige inspectie van de woning of het pand en het vaststellen hoe de dieren binnenkomen.

Vervolgens worden toegangspunten gedicht en krijgt de bewoner advies over hygiëne en preventie.

Pas daarna worden passende vallen of monitoring ingezet en alleen als het noodzakelijk is, wordt gecontroleerd en volgens de wet gif toegepast.

Nazorg en duidelijke uitleg maken standaard onderdeel uit van dit proces. “Zonder deze stappen blijft een plaag terugkomen,” aldus Piké.

Zo verklein je de kans op oplichting

Om oplichting te voorkomen, adviseert Bestrijdingsdienst consumenten om vooraf altijd een prijsindicatie te vragen, te controleren of een bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een fysiek adres. Ook is het belangrijk om te vragen naar certificaten en vakbekwaamheid en je niet onder druk te laten zetten door spoedverhalen of dreigende taal. Bij twijfel is het advies helder: niet doen.

Zoveel mensen hebben muizen in huis en zo voorkom je het

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties