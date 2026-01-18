Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Drinkwaterkookadvies Amersfoort na bijna twee weken opgeheven

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft het kookadvies voor drinkwater voor Amersfoort en omgeving opgeheven. Dat meldt het bedrijf zondag. „De laatste testresultaten tonen aan dat het drinkwater weer volledig schoon en dus veilig is.” De oorzaak van de verontreiniging, die op 5 januari werd aangetroffen, is nog niet bekend.

Meer dan 85.000 huishoudens, verspreid over dertien plaatsen, moesten hun drinkwater koken voordat ze het konden gebruiken. De meeste van die plaatsen liggen in de provincie Utrecht, een aantal ligt in Gelderland. Voor drie plaatsen – Woudenberg, De Glind en Terschuur – gold het kookadvies twee dagen. De overige plaatsen hadden bijna twee weken te maken met de verontreiniging.

Het drinkwater was vervuild met de bacterie enterokokken, die darmklachten kan veroorzaken. De bacteriën zijn volgens Vitens in het drinkwaterleidingnet en een opslagkelder voor drinkwater in Amersfoort aangetroffen.

Eind vorig jaar moest Vitens al twee keer een kookadvies afgeven in de provincie Utrecht nadat de enterokokkenbacterie was aangetroffen in drinkwater. In november kwam de verontreiniging vermoedelijk door een scheur in het dak van het drinkwaterreservoir in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Daar waren 125.000 huishoudens dagenlang de dupe van. In december moest Vitens opnieuw een kookadvies afgeven, toen aan ongeveer 15.000 huishoudens in Amersfoort. De verontreiniging werd toen aangetroffen in een reinwaterkelder, waar water wordt opgeslagen.

ANP

