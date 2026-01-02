Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rijkswaterstaat en KNMI waarschuwen voor gevaarlijke weersomstandigheden de komende dagen: ‘Pas op als je de weg op gaat’

Als je de komende dagen op pad gaat met je auto, kun je maar beter extra voorzichtig zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat de weersomstandigheden op veel plekken voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen, ook al wordt er gestrooid. Ook KNMI waarschuwt voor gladheid door winterse buien.

Gisteravond is er op meerdere plekken natte sneeuw gevallen en Rijkswaterstaat verwacht dat dit winterse weer de komende dagen blijft aanhouden. Hoewel de organisatie geen drukte op de weg verwacht, is de kans op gladheid wel heel groot. „Het zout op de weg wordt namelijk minder goed ingereden”, zo laat ze weten. „Weggebruikers worden geadviseerd hun rijstijl aan te passen en voldoende afstand te houden.”

KNMI waarschuwt ook: code geel

Ook het KNMI waarschuwt voor gevaarlijke weersomstandigheden. Het weersinstituut geeft code geel af van vandaag begin van de nacht tot morgenavond vanwege gladheid door sneeuw, hagel en bevriezing van natte weggedeelten. Daarnaast geldt er tot vanmorgen aan de noordwestkust ook nog code geel vanwege zware windstoten. Er is kans op windstoten tot zo’n 90 kilometer per uur en daar kan ook het verkeer last van krijgen, zo meldt KNMI.

Handige tips voor rijden met gladheid

Zoals Rijkswaterstaat al aangeeft is het met glad weer belangrijk om voldoende afstand te houden, maar ook de volgende tips zijn belangrijk om in je achterhoofd te houden.

Kijk ver voor je uit: dan stuur je meestal vanzelf in de goede lijn en zie je eerder wat er op de weg gebeurt. Dit gaat beter als je niet te dicht achter je voorganger rijdt.

Trek rustig op: soms zorgt optrekken vanuit stilstand al meteen voor een uitglijder. De banden hebben dan moeite om grip te vinden. Wegrijden in de tweede versnelling kan helpen. Geef weinig gas en laat de koppeling rustig opkomen. Doe al je handelingen rustig en met beleid: stuur gelijkmatig, rem niet abrupt en stuur bochten niet te scherp in.

Remmen: moet je een noodstop maken? Dan wil je dat het antiblokkeersysteem (ABS) optimaal functioneert. Als het ABS werkt, remt de auto maximaal af zonder dat de wielen blokkeren zodat je kunt blijven sturen. Het ABS werkt echt alleen bij maximale remdruk, wanneer je het rempedaal tot op de bodem blijft intrappen. Ga dus niet ‘pompend’ remmen. Schrik niet als het rempedaal onder je voet begint te trillen en je rare geluiden hoort, dit is normaal.

Liever niet met zomerbanden rijden: als het glad is door sneeuw kun je beter niet met zomerbanden de weg op gaan. Met winterbanden kun je dat wel doen, maar moet je nog steeds alert blijven. Bij gladheid is je remweg een stuk langer. Winterbanden hebben van zichzelf een kortere remweg van zomerbanden. Wanneer je hard rijdt, wordt dat effect volledig opgeheven.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties