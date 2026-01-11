Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KNMI geeft code oranje voor komende nacht om ijzel

Het KNMI verwacht komende nacht gladheid door ijzel, met uitzondering van het zuidwesten van het land. Het KNMI geeft daarom code oranje af, die begint in Noord-Holland vanaf 23.00 uur.

„Er is een grote kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden. De gladheid zal vaak moeilijk te zien zijn, wat het voor weggebruikers verraderlijk maakt”, waarschuwt het KNMI.

Tijdens de maandagochtendspits geldt alleen in het noordoosten van het land nog code oranje. In Friesland en Overijssel geldt de waarschuwing tot maandag 8.00 uur. In Groningen en Drenthe blijft code oranje tot maandag 10.00 uur van kracht.

ANP

Vorige Volgende

Reacties