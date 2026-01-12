Redactie Metro
Code oranje overal beëindigd, elders code geel behalve in Zeeland

Op verschillende snelwegen zorgt het winterweer en de gladheid voor ongelukken en vertraging.
ANP / Robin Utrecht

Het KNMI heeft code oranje in het hele land beëindigd. Die waarschuwing wegens gladheid gold als laatste nog in het noorden. Vanaf maandag 10.00 uur geldt voor het hele land code geel. Voor Zeeland geldt geen waarschuwing.

Plaatselijk kan het nog wel glad zijn door resten van sneeuw en ijzel, vooral op binnenwegen, aldus het KNMI. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend en middag, vanuit het zuidwesten.

