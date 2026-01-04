Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KLM schrapt maandag opnieuw meer dan 100 vluchten om winterweer

KLM schrapt maandag opnieuw meer dan honderd vluchten om het winterse weer. In totaal gaan 124 vluchten van en naar Schiphol niet door. Sinds vrijdag zijn ook al honderden vluchten geschrapt.

Volgens de maatschappij houden de ongunstige weersomstandigheden naar verwachting ook de komende dagen aan. „Door nu al vluchten te annuleren, geven we onze passagiers op tijd duidelijkheid en voorkomen we dat vluchten op het laatste moment worden geannuleerd”, liet de maatschappij zondagmiddag weten.

KLM gaf aan haar uiterste best te doen om passagiers om te boeken naar de eerstvolgende vlucht met beschikbare plaatsen. Zaterdag kondigde de maatschappij al aan voor zondag een kleine driehonderd vluchten te schrappen.

Gebrek aan baancapaciteit

Alles bij elkaar gaan op Schiphol zondag meer dan vierhonderd vluchten niet door vanwege het slechte weer. Dat is ongeveer een derde van alle vluchten die voor zondag op de planning stonden. Door de sneeuwval is er minder baancapaciteit beschikbaar. Ook moeten vliegtuigen voor vertrek ijsvrij worden gemaakt. Dat duurt soms wel een half uur.

De vele vluchtuitval op Schiphol kan er ook toe leiden dat reizigers stranden op Schiphol, bijvoorbeeld transferpassagiers van wie de aansluitende vlucht op het laatste moment uitvalt. Volgens een woordvoerder van de luchthaven vonden de afgelopen nachten veel mensen onderdak in hotels.

Gedupeerden

Maar dat was niet in alle gevallen mogelijk, bijvoorbeeld omdat mensen niet het juiste visum hebben. In de nacht van vrijdag op zaterdag overkwam dit tweehonderd tot driehonderd mensen, aldus Schiphol. Ze kregen een deken en konden terecht op een zogenoemde relaxstoel.

KLM benadrukt dit soort situaties te willen voorkomen. Dat doet de maatschappij door ervoor te zorgen dat passagiers met aansluitende vluchten die uitvallen op voorhand al niet naar Schiphol komen. Of en in welke mate KLM-passagiers afgelopen nachten toch genoodzaakt waren op Schiphol te slapen, kon een woordvoerster niet beantwoorden.

Reizigers kunnen geen vaste compensatie krijgen voor de geschrapte vluchten omdat de weerssituatie wordt beschouwd als overmacht. Wel kunnen de gedupeerden een vergoeding aanvragen als ze onverwachte kosten maken door hun vertraging of annulering, zoals extra kosten voor lunch of een telefoongesprek.

ANP

