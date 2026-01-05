Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KLM schrapt dinsdag opnieuw bijna 300 vluchten om winters weer

KLM schrapt dinsdag bijna driehonderd vluchten van en naar Schiphol als gevolg van het winterse weer. „Dit aantal kan in de loop van dinsdag nog oplopen”, laat een woordvoerster weten. Maandag werden al ongeveer driehonderd KLM-vluchten geannuleerd.

Schiphol laat weten dat er dinsdag „uit voorzorg” in totaal ongeveer 350 vluchten worden geannuleerd. „Ontzettend vervelend voor de reizigers die dit raakt. We adviseren reizigers de komende dagen de actuele vluchtinformatie goed te checken”, zegt een woordvoerster van de luchthaven.

Maandag ging op Schiphol door de sneeuw minder dan de helft van het aantal vluchten door. Eigenlijk zouden er 1200 vertrekken en aankomsten zijn, maar daarvan werden er zevenhonderd geschrapt.

De grote problemen op Schiphol komen volgens de luchthaven door een combinatie van factoren. Zo kost het tijd voordat de ‘sneeuwvloot’, bestaande uit zeventig voertuigen, de start- en landingsbanen sneeuw- en ijsvrij heeft gemaakt. Aan het einde van de maandagmiddag gold dit voor de Kaag- en Zwanenburgbaan, zei een woordvoerder eerder op de dag.

ANP

Vorige Volgende

Reacties