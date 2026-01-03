Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KLM vliegt zondag van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire

KLM heeft besloten om vanaf zondag weer te vliegen van en naar onder meer Curaçao, Aruba en Bonaire. Dit meldt de luchtvaartmaatschappij zaterdagavond. Voor passagiers van wie de vlucht eerder is gecanceld, wordt getracht hen op de eerstvolgende vlucht te zetten.

KLM meldt de situatie in Venezuela te monitoren.

Ook TUI meldt zaterdagavond dat de vluchten hervat kunnen worden. „Wij zullen de drie TUI fly vluchten naar Curaçao op 4 januari volgens planning uitvoeren en hebben onze reizigers daarover geïnformeerd.” TUI meldt evenals KLM dat reizigers die zaterdag hadden moeten terugvliegen, op alternatieve vluchten worden gezet.

