KLM annuleert morgen geen vluchten op Schiphol

KLM annuleert vooralsnog zaterdag geen vluchten op luchthaven Schiphol vanwege de weersomstandigheden. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij. De afgelopen week had KLM juist nog te maken met grootschalige uitval en vertraging van vluchten door het barre winterweer.

KLM maakte eerder op vrijdag bekend dat in totaal 300.000 passagiers last hebben gehad van het winterweer. Zij konden hun reis niet volgens planning voortzetten. De meeste passagiers zijn inmiddels omgeboekt, meldde de maatschappij. Mede door de inzet van grotere vliegtuigen probeert KLM de achterstand in te halen. Ook worden passagiers omgeleid naar andere luchthavens.

KLM schrapte deze week honderden vluchten door de weersomstandigheden. Dat aantal liep richting het einde van de week al terug. Voor vrijdag werden tachtig vluchten preventief geannuleerd.

Schiphol laat weten voor zaterdag een vergelijkbare dag te verwachten met ongeveer duizend geplande vluchten en de weersvoorspellingen te blijven monitoren, omdat de situatie kan veranderen. Volgens de luchthaven moeten reizigers daarom rekening houden met mogelijke vertragingen. Schiphol adviseert passagiers de actuele vluchtinformatie te controleren voordat zij naar de luchthaven vertrekken en bij vragen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

ANP

