Kans op schaatsen in noorden en oosten, maar wind kan roet in het eten gooien

Moet je voor dit weekend nou wel of niet je schaatsen uit het vet halen? Voor schaatsliefhebbers in het noorden en oosten van het land ziet het er voorzichtig hoopvol uit, maar in de rest van Nederland lijkt natuurijs voorlopig nog een brug te ver.

Vanaf donderdag daalt de temperatuur vooral in het noordoosten. Overdag wordt het daar niet warmer dan 1 à 2 graden en in de nacht kan het licht tot lokaal matig vriezen. Begin volgende week neemt ook in het oosten de kans op schaatsen iets toe, al blijft het spannend.

Lage watertemperatuur

Volgens Weeronline werkt de lage watertemperatuur in het voordeel van ijsvorming. Tegelijk kan de wind roet in het eten gooien. „Bij krachtige wind blijft het water in beweging en wordt het lastiger om ijs te vormen”, legt het weerbureau uit. De oostenwind trekt naar verwachting aan, waardoor grootschalige schaatspret onwaarschijnlijk blijft. Op kleinere oppervlakken, zoals ondergelopen weilanden of opgespoten ijsbanen, zou begin volgende week mogelijk wel voorzichtig geschaatst kunnen worden.

Voor de rest van het land ziet het er minder gunstig uit. Vanaf zaterdag koelt het weliswaar overal af en kan het ’s nachts licht vriezen, maar volgens Weeronline is die kou waarschijnlijk niet voldoende om een betrouwbare ijsvloer te vormen.

Schaatsen in Winterswijk

Dat het lokaal toch kan lukken, bleek vorige week in Winterswijk. Daar wist de Winterswijkse IJsvereniging de ijsbaan enkele uren te openen. Woensdag konden schaatsers tussen 08.30 en 11.00 uur het ijs op, vertelt ijsmeester Hendrik van Prooijen.

Door extra water op het ijs te sproeien, lukt het soms om de baan speelklaar te krijgen, maar dat kan alleen bij helder weer en vorst aan de grond. Of die omstandigheden later deze week opnieuw samenkomen, is nog onzeker. De kans dat de baan donderdag opnieuw open kan, noemt Van Prooijen wel „relatief groot”.

Of ook andere ijsbanen binnenkort open kunnen, is nog onduidelijk. Zo laat een woordvoerder van IJsbaan Tolbert in Groningen weten dat de ijsclub woensdagavond overleg voert over de mogelijkheden.

