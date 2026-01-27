Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kamer wil dat kabinet verbreding A27 bij Amelisweerd schrapt

De Tweede Kamer wil dat het kabinet het plan voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd intrekt. Een motie van GroenLinks-PvdA met dat verzoek kreeg dinsdag steun van SP, 50PLUS, D66, Volt, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie en BBB.

In plaats van het huidige plan wil de Kamer dat het kabinet het alternatief van de regio Utrecht omarmt. In dat plan gaat de maximumsnelheid omlaag en komen er rijstroken bij. De tunnelbak kan op die manier blijven, en het is niet meer nodig om bomen te kappen.

Indiener Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) schrijft in zijn motie dat het Utrechtse alternatief ook geld bespaart. „Een grote overwinning na een strijd van bijna twintig jaar”, zegt de GroenLinks-PvdA’er in een verklaring. „We kiezen voor natuur, voor verstandig omgaan met belastinggeld en voor een alternatief dat sneller, goedkoper en beter uitvoerbaar is.”

Barry Madlener (PVV), de vorige minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft het alternatieve plan meermaals afgewezen. Hij noemde het onveilig.

ANP

Vorige Volgende

Reacties