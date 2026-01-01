Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Persoon aangehouden om dood van jongen door vuurwerk in Nijmegen

Na de dood van een jongen door vuurwerk in Nijmegen is iemand aangehouden. De politie wil verder niets over de identiteit van de verdachte zeggen.

Een minderjarige was donderdag kort na middernacht overleden door de ontploffing van vuurwerk aan de Meeuwse Acker in de wijk ’t Acker in Nijmegen. Volgens de Gelderlander was het slachtoffer 16 jaar oud. Eerder meldde de krant dat hij 17 was. De politie wil daar niets over zeggen.

De politie zegt te onderzoeken „of anderen een verwijtbare rol hebben gespeeld bij deze tragische gebeurtenis”, en dat de verdachte daarbij is opgepakt.

