Brandweer beleefde intense jaarwisseling met meer incidenten

Brandweerlieden zijn tijdens de jaarwisseling bijna 4300 keer in actie gekomen. Dat is ruim 4 procent meer dan vorig jaar en meer dan 16 procent hoger dan in het jaar daarvoor. De overkoepelende organisatie Brandweer Nederland spreekt van een „drukke, intense jaarwisseling”.

Het ging voornamelijk om brandende auto’s en containers en om hopen afval die in brand stonden. In meerdere plaatsen kreeg de brandweer te maken met geweld. Zo gooiden mensen vuurwerk naar de brandweer. „Dit moet stoppen, onze mensen zijn er om te helpen, niet om doelwit van geweld te zijn”, verklaart voorzitter Jolande Trijselaar van Brandweer Nederland. Volgens haar zijn „de zorgen die wij vooraf hadden wederom bevestigd”.

