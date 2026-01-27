Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huismerkspullen staan voor woekerprijzen op Bol.com en Amazon

Huismerkspullen van onder meer Ikea, Action, Etos en Lidl staan voor woekerprijzen op platforms als Amazon en Bol.com. Soms vragen verkopers tot wel tien keer de oorspronkelijke prijs.

Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf. Eerder bleek ook al dat dat ov-chipkaarten online tegen hogere prijzen worden verkocht.

Woekerprijzen voor huismerkspullen op Bol.com en Amazon

De krant strooit met voorbeelden. Zo staat de badkamerreiniger Superfinn, die bij Action 1,14 euro kost, op Bol.com voor 9,99 euro. Voor vochtige schoonmaakdoekjes van Spargo, die bij Action 0,99 euro per pak kosten, tik je bij Bol.com voor een zogenaamde ‘voordeelbundel’ van vier pakken 18,50 euro af (dat is 4,60 euro per pak).

Voor een kruimeldief van Silvercrest, het huismerk van Lidl, betaal je bij de supermarkt 25 euro. Op Bol is hetzelfde model voor 40 euro te koop. Ook koffiezetapparaten, broodroosters, stofzuigers, tosti-ijzers, smoothiemakers, airfryers en baardtrimmers van Silvercest worden tegen woekerprijzen verkocht. Verder worden veel Etos-producten voor een veel hogere prijs doorverkocht. Op Amazon gebeurt dat vooral veel met producten van Ikea. Zo wordt Martorp-bestek, dat je bij Ikea voor 34,99 euro op de kop tikt, voor 120,34 euro aangeboden.

Consumentenbond: er is weinig tegen te doen

De Consumentenbond spreekt tegen de krant van ‘forse afzetterij en misleiding’. De bond ziet dit probleem al langere tijd, maar stelt dat er weinig tegen te doen is. Op platforms als Bol.com en Amazon zijn verkopers namelijk in principe vrij zijn om hun eigen prijzen te bepalen. Goed vergelijken is het devies, dus.

Bol.com zegt de klant wel „te beschermen tegen onredelijk hoge prijzen” en in te grijpen als dat noodzakelijk is. Volgens de Consumentenbond heb je als consument geen rechten als je een onredelijk hoge prijs hebt betaald, die verantwoordelijkheid ligt bij de consument. Amazon wil niet reageren op vragen van de krant, maar onderzoekt de kwestie wel.

