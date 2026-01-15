Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Grote brand en melding van explosies in centrum Utrecht

In het centrum van Utrecht zijn meldingen van een grote brand en meerdere explosies in de Visscherssteeg. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hij is onderweg naar de locatie en kan daar vermoedelijk meer vertellen.

Ook de politie gaat ter plaatse, laat een woordvoerder weten. Meerdere hulpdiensten zijn op weg naar het incident. Zo vliegt zeker een traumahelikopter richting de Mariaplaats, nabij de Visscherssteeg.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties