Code oranje om ijzel uitgebreid, ook waarschuwing in Zuid-Holland

ROTTERDAM - Wegen kleuren wit door stevig winterweer. Het KNMI heeft code oranje gegeven voor grote delen van het land. ROBIN UTRECHT / ANP
Ook in Zuid-Holland kan het in de nacht van zondag op maandag glad worden door ijzel. Het KNMI heeft ook voor die provincie code oranje afgegeven, die vanaf 23.00 uur ingaat. Eerder werd die waarschuwing al afgegeven voor alle andere provincies, behalve Zeeland.

Tijdens de maandagochtendspits geldt code oranje alleen nog in het noordoosten van het land, meldt het KNMI. In de rest van het land wordt het in de loop van de nacht en maandagochtend vrij snel minder glad.

