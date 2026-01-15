Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Gigantische explosie’ in centrum Utrecht, zeker een gewonde

Aan de Visscherssteeg in het centrum van Utrecht is donderdagmiddag een „gigantische explosie” geweest, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Daarbij is zeker één gewonde gevallen. Hoe die persoon eraan toe is, weet hij niet.

Momenteel woedt er een fikse brand, aldus de woordvoerder. Volgens hem liggen er veel brokstukken, zijn ruiten eruit geslagen en zijn dakpannen losgeraakt. Hij weet niet of er meer slachtoffers zijn.

Een verslaggever van het ANP ziet dat de naastgelegen Mariaplaats volledig is ontruimd. Bij meerdere zaken aan de Springweg, om de hoek van de Visscherssteeg, liggen de etalageruiten eruit. Er is veel rook en er wordt nog steeds geblust.

De Veiligheidsregio Utrecht roept mensen op om niet naar het gebied van het incident te komen, omdat de vele hulpdiensten de ruimte nodig hebben. De verslaggever telde zeker tien ambulances.

