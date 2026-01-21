Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gidi Markuszower blikt terug op bewuste vergadering PVV: ‘Discussie niet mogelijk’

Meerdere PVV-Kamerleden komen in opstand tegen hun partijleider Geert Wilders. Zij stappen in een nieuwe fractie onder leiding van Gidi Markuszower. Hij schoof aan in de studio bij Nieuws van de dag en vertelde hoe het misging.

De nieuwe Kamerfractie bestaat uit naast Markuszower uit René Claassen, Hidde Heutink, Tamara ten Hove, Annelotte Lammers, Nicole Moinat en Shanna Schilder.

Gidi Markuszower bij Nieuws van de Dag

In een gelekte brandbrief vanuit de fractie krijgt de PVV-voorman de schuld van de verkiezingsnederlaag. Initiatiefnemer van de brandbrief is Markuszower. Naar eigen zeggen wat die nooit bedoeld als brief. „Het was de bedoeling dat ik die brief in de factie zou brengen”, legt hij uit. „Ik wilde die punten bespreekbaar maken. Die discussie werd niet mogelijk gemaakt.”

Het gaat onder meer om het samenwerken met andere partijen in de Kamer, het democratiseren van de partij en een bredere profilering van de PVV. Ook wilden de Kamerleden een evaluatie van de verkiezingen. „De vergadering begint bij ons altijd met een rondvraag over de politieke actualiteit. Daar zag ik de mogelijkheid om deze vier te brengen, met als hoofddoel: hoe kunnen we het tij keren?”

‘Ben nog steeds goed met Geert’

Studiogast Bram Moszkowicz, die bevriend is met Wilders vraagt zich of Markuszower niet beter in z’n eentje naar de PVV-leider toe had kunnen gaan in plaats van zo’n formele stap tijdens een vergadering. „Dat heb ik natuurlijk gedaan de afgelopen jaren”, zegt Markuszower. „Wat mij betreft ben ik nog steeds goed met Geert. De afgelopen 15 jaar hebben we nauw samengewerkt, samen successen gevierd en gefaald. Ik heb een deel van de bezwaren ook één-op-één besproken. Ik zag geen andere mogelijkheid om in de fractie te bespreken.”

‘Hoe gaan wij zorgen dat we iets voor onze kiezers gedaan krijgen? Kunnen we dat misschien doen door met andere partijen in overleg te gaan, van links tot rechts?’, waren volgens Markuszower de belangrijkse punten. „Daarover Wilders dat hij dat niet ging doen, wat de fractie daar ook over zegt. Dat helpt zo’n discussie niet.”

Niet meer bikkelhard oppositie voeren

Wilder is altijd keihard geweest als oppositieleider. „Dat had misschien ook soms nut. Maar er is een nieuwe politieke realiteit. Een realiteit is dat we twee jaar geleden rond deze tijd op 53 zetels in de peilingen stonden en nu is dat 17. Blijkbaar zijn er veel potentiële PVV-kiezers die zeggen: ‘Wat jullie nou doen, is niet goed.’ Twee: het ziet er naar uit dat er een minderheidskabinet komt. Die heeft veel te dealen met de Tweede Kamer, als ze iets willen bereiken. Er is nu in de Kamer op veel onderdelen een rechtste minderheid, bijvoorbeeld op massa-immigratie of die verschrikkelijke dwangwet. Als we goed optrekken met BBB, JA21, Forum en misschien met onderdelen van VVD of CDA, zouden we iets kunnen bereiken.”

Volgens Wilders was eerder unaniem besloten dat de PVV „bikkelhard” oppositie ging voeren. „Natuurlijk heeft Wilders in de fractie aangegeven hoe hij zich wil verhouden tot een minderheidscoalitie. Sinds hij dat heeft aangegeven, zijn we weer drie zetels gedaald. Dat zijn een kwart miljoen Nederlands die zeggen: ‘Nee Geert, dit is niet de juiste weg. We dachten dat je iets voor ons zou bereiken toen je 37 zetels haalde en in het kabinet ging. Toen je brak, vertrouwden we je ook nog genoeg, want we hebben je 26 zetels gegund. Maar nu moet je iets voor ons gaan doen en dat blijft uit.’”

