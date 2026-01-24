Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Door federale agenten neergeschoten man in Minneapolis overleden

De man die zaterdagochtend door federale agenten is neergeschoten in Minneapolis is overleden, melden Amerikaanse media als CNN en de New York Times. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid was de man gewapend.

Na de schietpartij trokken tal van betogers tegen ICE naar de plek van het incident. The New York Times beschrijft dat er gevechten uitbraken tussen demonstranten en politie. De politie zou traangas hebben ingezet, terwijl de demonstranten leuzen riepen als „ik ruik nazi’s”.

Het is de derde keer deze maand dat federale agenten betrokken zijn bij een schietpartij. Begin deze maand werd de 37-jarige Renee Good doodgeschoten door ICE-agenten. Later werd ook nog een Venezolaanse migrant in zijn been geschoten.

