Dit zijn de gevolgen van accijnsverhoging op benzine en diesel werkelijk: 2026 snel duur geworden

Het was al enige tijd duidelijk: de prijzen voor benzine en diesel aan de pomp zouden per 1 januari stijgen door een accijnsverhoging. Wat zijn de gevolgen uiteindelijk tot nu toe, hoeveel betalen we nu aan de pomp?

In september zag het er voor onze portemonnee nog even goed uit. Een accijnskorting voor benzine en diesel bleef in het najaar nog even van kracht. Eind november werd echter ook duidelijk dat de verwachte accijnsverhoging op 1 januari 2026 werkelijkheid zou worden. Dat is nu het geval. Wat betekent dat na krap twee weken in het nieuwe jaar? UnitedConsumers heeft het op een rij gezet.

In de video hierboven duidt Coen Grutters van Autovisie de prijzen. De autojournalist noemt het „pijnlijk”.

Benzine 6 cent duurder, diesel bijna 8 cent

Sinds 1 januari zijn de prijzen voor benzine en diesel in elk geval duidelijk gestegen door de genoemde accijnsverhoging. In de dagen daarna liepen de prijzen meteen op. In dertien dagen tijd werd benzine bijna 6 cent per liter duurder en steeg de dieselprijs met bijna 8 cent.



Op nieuwjaarsdag kostte een liter benzine 2,178 euro en diesel 1,938 euro. Vandaag is de benzineprijs gestegen naar 2,237 euro per liter en betaal je voor een liter diesel 2,015 euro. Volgens brandstofexpert Derk Foolen (UnitedConsumers) laat dat zien dat de prijsontwikkeling niet stopt bij de accijnsverhoging. „Die is in één keer doorgevoerd, maar daarna zijn de prijzen nog verder opgelopen.”

Kort voor oud en nieuw daalden de prijzen nog

Vlak voor de accijnsverhoging daalden de brandstofprijzen nog. Op 22 december stond de adviesprijs voor een liter benzine op 2,112 euro en voor diesel op 1,872 euro. Na de accijnsverhoging op 1 januari 2026 sloeg die dalende trend om. In drie weken tijd werd benzine 12,5 cent per liter duurder en steeg de dieselprijs met 14,3 cent per liter.

Naast de accijnsverhoging speelt ook de situatie op de wereldmarkt een belangrijke rol. Geopolitieke spanningen zorgen voor onrust op de oliemarkt en dat werkt door in de brandstofprijzen. UnitedConsumers ziet dat effect duidelijk terug in de dagelijkse prijsontwikkelingen. „Door de onrust op de wereldmarkt stijgt de olieprijs en dat maakt benzine en diesel in korte tijd opnieuw een paar cent per liter duurder”, legt Foolen uit.

Gevolgen voor automobilisten voelbaar

Voor automobilisten betekent dit dat tanken begin 2026 snel duurder is geworden. Vooral mensen die veel rijden, merken dit direct in hun maandelijkse kosten. Volgens Foolen blijft de situatie onzeker. „Zolang de geopolitieke spanningen aanhouden, blijft de kans groot dat brandstofprijzen blijven schommelen.”



Voor automobilisten die dicht bij de grens wonen, kan tanken in het buitenland voordeel opleveren. In België en Duitsland liggen de prijzen voor benzine en diesel al langere tijd lager dan in Nederland.

