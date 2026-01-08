Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gestrand op het vliegveld door de sneeuw? Dit zijn je rechten

Op Schiphol is het momenteel chaos: sneeuwval en gladheid zorgen voor een grote verstoring van het vliegverkeer. Veel vluchten worden geannuleerd of vertraagd, maar wat zijn in zo’n geval je rechten? Jeremy Broekman, expert reisverzekeringen bij Overstappen.nl, legt het uit.

De afgelopen dagen was het vliegverkeer op Schiphol ernstig ontregeld door de slechte weersomstandigheden. Gisteren zei Schiphol nog voor vandaag geen annuleringen meer te verwachten, maar vanochtend kampte de luchthaven met een onverwachte storing, waardoor reizigers tijdelijk niet konden inchecken. Ook werd vanochtend duidelijk dat er wederom vluchten zijn geannuleerd of vertraagd.

Gestrand op het vliegveld: in deze gevallen heb je recht op een schadevergoeding

Veel reizigers vragen zich af of ze aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Dat is echter niet het geval. Als een vlucht wordt vertraagd of geannuleerd vanwege sneeuw of ijzel, dan is er sprake van overmacht. In zo’n geval is een luchtvaartmaatschappij niet verplicht om een schadevergoeding te betalen. Wel is de luchtvaartsmaatschappij ervoor verantwoordelijk om gestrande reizigers te verzorgen en moet zij voor terugbetaling of omboeking van het ticket zorgen.

Als passagier kun je hierbij aanspraak maken op de volgende dingen:

Een vervangende vlucht naar de eindbestemming of volledige terugbetaling van het ticket bij annulering;

De mogelijkheid om van de vlucht af te zien bij een vertraging van meer dan vijf uur vóór vertrek, met recht op terugbetaling van het ticket;

Maaltijden, drankjes en twee gratis telefoongesprekken of e-mails, afhankelijk van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht;

Een hotelovernachting en vervoer van en naar het hotel als een overnachting noodzakelijk is.

Wel is het belangrijk om je te realiseren dat bovenstaande rechten alleen gelden bij vluchten vanuit de EU, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en bij luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd zijn in één van deze landen. Bij vluchten met niet-Europese maatschappijen buiten Europa zijn passagiers afhankelijk van de lokale regelgeving of het beleid van de betreffende maatschappij.

Hoe zit het met een pakketreis?

Heb je een pakketreis geboekt? Dan valt deze onder de Europese Richtlijn Pakketreizen. Dat betekent dat de reisorganisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de reis, ook bij overmacht. Als de vlucht dan wordt geannuleerd of vertraagd is, moet de reisorganisatie zorgen voor een alternatief reisschema of (gedeeltelijke) terugbetaling van de reissom. Ook extra kosten, zoals een hotelovernachting, kun je als reiziger soms vergoed krijgen.

Gemiste vakantiedagen? Kijk dan naar je annuleringsverzekering

Als je te maken hebt met een langdurige vertraging op de heenreis, dan kun je aanspraak maken op je annuleringsverzekering. Veel verzekeraars keren namelijk een vergoeding uit bij een vertraging vanaf acht uur. Hoe langer de vertraging duurt, hoe ruimer de vergoeding ook is. Hierbij zijn de volgende voorwaarden gebruikelijk:

8 tot 20 uur vertraging: vergoeding van één gemiste vakantiedag

20 tot 32 uur vertraging: vergoeding van twee dagen

Meer dan 32 uur vertraging: vergoeding van drie dagen

Hierbij is het overigens wel belangrijk wanneer je de annuleringsverzekering hebt afgesloten. „Een annuleringsverzekering keert alleen uit als deze is afgesloten vóórdat de sneeuwproblemen bekend werden. Wordt de verzekering pas afgesloten nadat er officiële waarschuwingen zijn afgegeven, dan vervalt meestal het recht op vergoeding”, aldus Jeremy.

Wanneer worden onverwachte kosten gedekt?

Als een luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie geen of onvoldoende hulp biedt, kan een reisverzekering onder voorwaarden bepaalde aanvullende kosten vergoeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra verblijfskosten, vervoer tussen de luchthaven en een hotel of kosten voor een alternatieve terugreis. De vergoeding geldt alleen als deze kosten aantoonbaar zijn, redelijk zijn en niet door een andere partij worden vergoed.

Let op: voor een succesvolle claim is het wel belangrijk dat je zoveel mogelijk schriftelijk bewijs verzamelt van de vertraging of annulering. Ook moeten reizigers de bonnetjes van gemaakte kosten goed bewaren. Als je de kosten niet met schriftelijk bewijs kunt aantonen, vervalt het recht op vergoeding.

Via Schiphol vliegt er weinig, maar via Eindhoven wel: hoe zit dat?

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties