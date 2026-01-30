Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van het eigen risico tot de hypotheekrenteaftrek: dit is er nu al gelekt uit het nieuwe coalitieakkoord

Vanmiddag om 13.00 wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd, maar er is nu al het één en ander gelekt. Zo blijken D66, VVD en CDA het eigen risico in de zorg in 2027 met 75 euro te willen verhogen. De hypotheekrenteaftrek blijft zoals die is en er komt 20 miljard euro om de stikstofproblemen op te lossen, zo verklappen ingewijden.

Als het aan kabinet-Schoof lag, werd het eigen risico juist gehalveerd. Maar het aankomende kabinet is van plan om die stap helemaal terug te draaien. Zij willen dat het eigen risico in 2027 stijgt van 385 euro naar 460 euro, zo blijkt uit een zorgparagraaf van het coalitieakkoord. Dat betekent een stijging van het eigen risico met 75 euro.

Dit staat er in het nieuwe coalitieakkoord

D66, CDA en VVD willen er echter ook voor zorgen dat patienten vanaf 2028 niet meer dan 150 euro per behandeling kwijt zijn van het eigen risico. Hiermee moet voorkomen worden dat mensen in geldnood komen vanwege een dure medische behandeling. Daarnaast willen de partijen chronisch zieken ook tegemoetkomen via gemeenten. Hiervoor is 350 miljoen euro opzij gezet.

In het nieuwe coalitieakkoord staat ook dat de hypotheekrenteaftrek in stand blijft. D66 en CDA waren hier aanvankelijk tegen, maar lijken zich te hebben laten overhalen door de VVD. Partijleider Dilan Yesilgöz beloofde haar kiezers in de campagne namelijk dat haar VVD ‘niet in een kabinet stapt dat de hypotheekrenteaftrek aanpast’. Daarnaast blijkt er ook een ‘vrijheidsbijdrage’ te komen om de extra uitgaven op defensie deels te dekken. Dat is een belangrijk punt voor het CDA, dat deze belasting in haar verkiezingsprogramma had staan.

Meer geld naar defensie

Ook is er afgesproken dat Nederland meer geld gaat uitgeven aan defensie. In totaal gaat het om miljarden euro’s extra per jaar, om te voldoen aan afspraken met de NAVO. Deze kosten worden deels gedekt door de ‘vrijheidsbijdrage’ (een belasting). Die wordt deels bij de burger neergelegd en deels bij het bedrijfsleven. In totaal komt de vrijheidsbijdrage neer op een bedrag van ongeveer 3,5 miljard euro voor burgers.

Tot slot trekt het aankomende kabinet 20 miljard euro uit om de stikstofproblemen in het land nu echt op te lossen.

