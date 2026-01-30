Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: hier worden fietsen en scooters het vaakst gestolen (en hier het minst vaak)

Jarenlang was er een daling te zien als het gaat om de diefstal van fietsen, scooters en motoren, maar dat is voorbij: er worden de laatste tijd weer opvallend veel voertuigen gestolen, zo blijkt uit nieuwe politiecijfers. Maar waar staat je fiets nu het veiligst en waar wil je oppassen? Metro zet het voor je op een rij.

In 2025 werden er maar liefst 98.491 voertuigen gestolen, wat bijna 38 procent meer is dan in 2021, toen het aantal diefstallen nog op het laagste punt sinds 2012 lag, zo blijkt uit een analyse van politiecijfers door vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

Hier worden fietsen en scooters het vaakst en minst vaak gestolen

Vooral in de Randstad blijkt je fiets of scooter niet veilig te zijn. In Amsterdam werden vorig jaar maar liefst 20.573 scooters, motoren en fietsen gestolen, gemiddeld 56 per dag. In Rotterdam ging het vorig jaar om 7749 voertuigen, in Den Haag om 5751 voertuigen en in Utrecht om 5093 voertuigen.

Mocht je de kans op diefstal zoveel mogelijk willen verkleinen, dan ben je Friesland aan het juiste adres. Het aantal diefstallen is daar sinds 2012 bijna gehalveerd, en staat nu op 1488. In Schiermonnikoog is de kans op diefstal helemaal klein: daar werd in 2025 geen enkele fiets, motor of scooter gestolen.

Overzicht per provincie

Nieuwsgierig hoe het ervoor staat in jouw provincie? Hier een overzicht van het aantal diefstallen per 10.000 inwoners, per provincie:

Noord-Holland: 79,8

Groningen: 64,8

Utrecht: 59,8

Zuid-Holland: 59,6

Noord-Brabant: 51,1

Overijssel: 44,9

Gelderland: 43,2

Zeeland: 39,3

Limburg: 39,0

Flevoland: 34,9

Drenthe: 28,9

Friesland: 28,6

