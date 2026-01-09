Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Extreme kou op komst: zo kleed je je bij -15 graden

Het gaat dit weekend flink vriezen, met temperaturen tot lokaal -15 graden; een voor Nederland ongebruikelijke situatie. Hoe kun je je het beste wapenen tegen deze snijdende kou?

Je blijft het liefst de hele dag binnen, aan de verwarming geplakt, om een goede serie te kijken, terwijl je uit het raam naar de pasgevallen sneeuw kijkt. Maar soms ontkom je er niet aan: je moet door de kou, om boodschappen te doen of om naar je werk te gaan.

De winterkou lijkt dwars door je handschoenen heen te dringen. Op een gegeven moment doen je vingers zelfs pijn. En de andere lichaamsdelen? Die voel je amper meer. Op het weer en de temperatuur zelf hebben we weinig invloed, maar wel op de manier waarop we ons kleden.

Hoe kleed je je in de vrieskou?

Draag verschillende laagjes kleding

Wie zich buiten begeeft, doet er goed aan om meerdere laagjes kleding te dragen. Dat begint met een thermische onderlaag van wol of synthetisch materiaal, die het lichaam warmhoudt en vocht afvoert.

Daaroverheen helpt het om kleding met een isolerende laag te dragen, zoals een fleece of wollen trui, die helpt om lichaamswarmte vast te houden. De buitenste laag is vooral bedoeld om te beschermen tegen wind en neerslag. Een wind- en waterdichte jas kan bij extreme kou het verschil maken.

Hoofd, handen en nek extra kwetsbaar voor kou

Het hoofd, de nek en de handen zijn extra gevoelig voor kou. Via het hoofd verliest het lichaam veel warmte, waardoor een muts onmisbaar is. Let daarbij op dat de muts goed sluitend is, dus niet te groot, en de oren goed bedekt. Een sjaal of col zorgt voor bescherming van zowel de nek als het gezicht tegen snijdende wind.

Wat betreft handschoenen: daar zit veel verschil in. Daarvoor geldt dat wanten vaak warmer zijn dan handschoenen, omdat de vingers elkaar dan warm kunnen houden. Let goed op: onbedekte huid kan bij deze temperaturen al binnen enkele minuten bevriezen.

Ook benen en voeten warm houden

Denk voor je naar buiten gaat ook aan je benen. Die kunnen ijspegels worden bij dit soort temperaturen. Een thermobroek of een legging onder de gewone kleding helpt om warmte vast te houden, zeker als je langere tijd stilstaat of -zit.

Warme, droge voeten zijn minstens zo belangrijk. Geïsoleerde winterschoenen in combinatie met dikke, bij voorkeur wollen sokken verkleinen de kans op snelle afkoeling. Natte schoenen of sokken vergroten juist het risico op onderkoeling.

Natte kou: wees extra alert

Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘droge’ en ‘natte kou’. Je herkent het vast wel: je bent in een plas ijswater gestapt, het ijswater is doorgedrongen tot je sokken en je voeten lijken te veranderen in een soort ijsklompen. Zorg dus voor isolerende schoenen (of nog beter: laarzen) die niet snel nat worden. En neem een extra paar sokken mee.

Wind en vocht verergeren de kou

Door wind en vocht kan de kou extra venijnig aanvoelen. Bij -15 graden kan de gevoelstemperatuur door wind al snel richting de -20 graden gaan. Winddichte kleding is daarom geen overbodige luxe en helpt het lichaam beter op temperatuur te blijven.

Outdoor- en sportwinkels zoals Decathlon en Bever hebben een uitgebreide collectie winddichte en stevige winterjassen en andere outdoorkleding, al kun je die ook in reguliere kledingwinkels kopen.

Let op signalen van onderkoeling

Ondanks goede kleding blijft alertheid belangrijk. Onderkoeling gaat vaak ongemerkt, maar kan gevaarlijk zijn. Signalen van onderkoeling zijn onder meer hevig en aanhoudend rillen, sufheid of verwardheid, en gevoelloze of verkleurde vingers en tenen. In zulke gevallen is het zaak zo snel mogelijk warmte op te zoeken en indien noodzakelijk, medische hulp in te schakelen.

