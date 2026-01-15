Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerdere panden ingestort door explosie in centrum Utrecht

Door de explosie in het centrum van Utrecht zijn meerdere panden ingestort, meldt Veiligheidsregio Utrecht donderdagavond in een update. Vier gewonden zijn overgebracht naar het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht. In de omgeving is veel schade.

De brandweer onderzoekt op welke manier de ingestorte en beschadigde gebouwen veilig kunnen worden doorzocht. Het is nog niet duidelijk of zich nog slachtoffers in de panden bevinden. Getroffen bewoners worden opgevangen in hotel Karel V.

Er is een ruim gebied afgezet rondom de plek waar donderdagmiddag een of meerdere explosies waren. Alleen hulpverleners mogen dat gebied in. Veiligheidsregio Utrecht vraagt opnieuw mensen om hulpdiensten de ruimte te geven en het gebied te vermijden.

