Eieren zijn duurder, dit is waarom

Slecht nieuws voor eiliefhebbers: de schappen van eieren zijn leger en de prijzen zijn vaak tot wel 10 procent hoger dan een jaar geleden. De voornaamste boosdoener is de vogelgriep.

Dat zegt de branche-organisatie tegen het Algemeen Dagblad. Sinds begin oktober zijn er bijna twee miljoen dieren preventief gedood om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen.

Minder aanbod van eieren

Volgens Bart-Jan Oplaat, Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is er een tekort van 3 tot 4 miljoen euro. Supermarkt Jumbo laat weten dat vraag en aanbod in ‘disbalans’ zijn, en dat eieren ‘iets beperkter beschikbaar zijn’. „Door vogelgriep, duurder voer en groeiende vraag van de consument is beschikbaarheid meer onder druk komen te staan”, zegt een woordvoerder van de Jumbo tegen de krant.

Ook Albert Heijn ziet extra ‘druk op het aanbod’. Naast vogelgriep zag de supermarkt dat tijdens het winterweer van een week geleden klanten meer eieren kochten dan normaal. Een woordvoerder van Lidl zegt dat de supermarkt hetzelfde merkt.

🛒 Prijzen in de supermarkt Eieren zijn niet de enige producten in de supermarkt die in prijs zijn gestegen. Onder meer rundvlees en koffie werden de afgelopen jaren duurder. Nederland is Europees kampioen hoge prijzen. In juni 2025 betaalden huishoudens 6 procent meer voor bewerkte levensmiddelen dan begin 2024. Veel mensen wijken daardoor uit naar België of Duitsland om boodschappen te doen.

Wat zijn de prijzen van eieren?

Tien Jumbo Vrije Uitloop eieren kosten nu 4,79 euro. Dat was in november vorig jaar nog 4,49 euro. Twintig scharreleieren bij Albert Heijn gingen in hetzelfde tijdsbestek van 6,29 euro naar 6,49 euro.

Enkele varianten werden juist goedkoper. Dertig ‘Powerful Eggs’, Nederlandse Witte Scharreleieren werden bijna een halve euro goedkoper in een een week tijd. „Als een soort niet beschikbaar is, wijkt de klant vaak uit naar een andere soort”, zegt de woordvoerder van Jumbo.

