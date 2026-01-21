Eieren zijn duurder, dit is waarom
Slecht nieuws voor eiliefhebbers: de schappen van eieren zijn leger en de prijzen zijn vaak tot wel 10 procent hoger dan een jaar geleden. De voornaamste boosdoener is de vogelgriep.
Dat zegt de branche-organisatie tegen het Algemeen Dagblad. Sinds begin oktober zijn er bijna twee miljoen dieren preventief gedood om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen.
Minder aanbod van eieren
Volgens Bart-Jan Oplaat, Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is er een tekort van 3 tot 4 miljoen euro. Supermarkt Jumbo laat weten dat vraag en aanbod in ‘disbalans’ zijn, en dat eieren ‘iets beperkter beschikbaar zijn’. „Door vogelgriep, duurder voer en groeiende vraag van de consument is beschikbaarheid meer onder druk komen te staan”, zegt een woordvoerder van de Jumbo tegen de krant.
Ook Albert Heijn ziet extra ‘druk op het aanbod’. Naast vogelgriep zag de supermarkt dat tijdens het winterweer van een week geleden klanten meer eieren kochten dan normaal. Een woordvoerder van Lidl zegt dat de supermarkt hetzelfde merkt.
Wat zijn de prijzen van eieren?
Tien Jumbo Vrije Uitloop eieren kosten nu 4,79 euro. Dat was in november vorig jaar nog 4,49 euro. Twintig scharreleieren bij Albert Heijn gingen in hetzelfde tijdsbestek van 6,29 euro naar 6,49 euro.
Enkele varianten werden juist goedkoper. Dertig ‘Powerful Eggs’, Nederlandse Witte Scharreleieren werden bijna een halve euro goedkoper in een een week tijd. „Als een soort niet beschikbaar is, wijkt de klant vaak uit naar een andere soort”, zegt de woordvoerder van Jumbo.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Op zoek naar een goed salaris? Dit zijn de beste banen van 2026
- Gebruik van de pil daalt: ‘Wat er altijd alleen toe deed, was zwangerschap voorkomen, kwalijk’
- De Spaarrekening van Victoria (26): ‘Al die tikkies, voor mij is de lol er dan vanaf’
- Taboe op schulden door gokken onder jongeren: ‘Sprak wel een jongen die 350.000 euro had’
- Geld maakt niet gelukkig: ‘Ik durf niet te scheiden, vanwege de financiële gevolgen’