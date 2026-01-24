Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van Hijum verlaat NSC-top, partij verder zonder politiek leider

Na de dramatisch verlopen verkiezingen van NSC verlaat voormalig lijsttrekker Eddy van Hijum de top van de partij. De partij maakt de „bewuste keuze” om nu geen politiek leider te benoemen, meldde voorzitter Reinout van Malenstein zaterdag bij het NSC-congres in Amersfoort. „Een interim-leider zou juist het verkeerde signaal zijn en zou alle dilemma’s onnodig blijven oproepen.”

De partij is wel van plan om later een politiek leider te benoemen, maar wil zich eerst op haar koers bezinnen. NSC hoopt bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen terug te komen met twee à drie zetels.

Europarlementariër Dirk Gotink dient als het politieke gezicht van NSC, lichtte Van Malenstein toe. Na het verlies van twintig Tweede Kamerzetels is hij de enige overgebleven volksvertegenwoordiger van de partij. „Ik moet ook weer een nieuwe baan zoeken. En het is mij ook niet te doen om met één been, het is niet eens één been, in Den Haag te blijven staan”, legde Van Hijum uit op het podium.

Buitenparlementaire invloed

NSC komt „realistisch gezien” niet eerder dan de Tweede Kamerverkiezingen van 2030 terug in de Tweede Kamer, geeft Van Malenstein toe. „Maar wie weet, misschien al eerder.” Tot die tijd wil de partij „buitenparlementaire invloed” uitoefenen door „problemen aan de kaak te stellen”. Door symposia te organiseren over uiteenlopende onderwerpen hoopt NSC in de aandacht te komen.

Dat is één van de aspecten van de strategie waar de partij aan werkt en die moet leiden tot de gehoopte zetelwinst. De partij heeft de afgelopen maanden meerdere sessies georganiseerd om daarvoor ideeën op te halen bij leden. Daarbij is ook mede-oprichter en boegbeeld Pieter Omtzigt betrokken. Het bestuur werkt al die ideeën uit tot een plan dat in november moet worden afgerond.

