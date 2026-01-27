Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man (25) aangehouden voor doden twee tieners op nieuwjaarsdag

In het onderzoek naar de gewelddadige dood van twee tieners op nieuwjaarsdag in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam Nieuw-West is een 25-jarige man aangehouden. Hij komt uit Amsterdam, meldt de politie. De man werd vorige week dinsdag aangehouden, staat in het bericht dat de politie deelt.

De aanhouding kon volgens een woordvoerder van de politie niet eerder naar buiten worden gebracht „in het belang van het onderzoek”.

De twee slachtoffers, Mohammad (16) en Mohammed (18), verbleven in een asielzoekerscentrum in Amsterdam. Ze kwamen uit Syrië. Of de twee tieners de verdachte kenden, is niet bekend. Hetzelfde geldt voor het motief van de verdachte. De politiewoordvoerder wil daarover geen informatie delen in het belang van het onderzoek.

Schietincident

De politie vond de twee tieners op 1 januari ’s avonds laat gewond in het park, na een melding over een schietincident. Beide jongens overleden ter plaatse aan hun verwondingen. Een derde jongen die ook bij Mohammad en Mohammed was, wist te ontsnappen. Ook de verdachte vluchtte weg. De man is inmiddels voorgeleid en zit nog steeds vast.

Of nog meer aanhoudingen zullen volgen in de zaak, is onduidelijk. De politiewoordvoerder benadrukt dat de politie nog altijd op zoek is naar meer informatie en meer getuigen. „Het onderzoek loopt nog”, laat hij weten.

