Herinvoering dienstplicht krijgt steun, maar willen jongeren wel dienen?

De dienstplicht is terug in het debat. Veel Nederlanders staan er (weer) voor open, maar als puntje bij paaltje komt, wil bijna niemand zelf het leger in. Slechts 9 procent zegt bereid te zijn om te dienen als de dienstplicht wordt heringevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van Norstat, uitgevoerd in opdracht van Allprepare.

Hoewel maar iets meer dan een kwart van de Nederlanders uitgesproken voorstander is van de dienstplicht, sluit een veel grotere groep het idee niet uit. Bijna de helft zegt dat herinvoering bespreekbaar is, afhankelijk van de omstandigheden. Daarmee is de dienstplicht voor veel mensen geen taboe meer.

Eerder kregen 17-jarige Nederlanders al een dienstplichtbrief met enquête, schreef Metro.

Steun groeit, bereidheid blijft laag

Die open houding betekent echter niet dat mensen zelf staan te springen om een uniform aan te trekken. Slechts 9 procent zegt daadwerkelijk in dienst te willen. Nog eens 15 procent twijfelt en zou alleen gaan als het echt niet anders kan. Een derde van de Nederlanders zegt ronduit nee, terwijl 45 procent aangeeft te oud of afgekeurd te zijn.

Ook tussen mannen en vrouwen zit verschil. Mannen zijn vaker bereid om te dienen dan vrouwen, al blijft de animo in beide groepen beperkt.

Metro schreef eerder over hoe een moderne dienstplicht eruit zou kunnen zien.

Ouderen zeggen vaker ja tegen dienstplicht

Opvallend is wie de dienstplicht vooral steunen. Onder jongeren van 18 tot 29 jaar is slechts 8 procent voor herinvoering. Bij 60-plussers ligt dat percentage op 41. Hoe ouder de Nederlander, hoe groter de steun. Het zijn daarmee vooral generaties die zelf niet meer opgeroepen zouden worden, die positief staan tegenover de dienstplicht.

De discussie over dienstplicht speelt niet alleen in Nederland. In verschillende Europese landen wordt opnieuw gekeken naar (vrijwillige) dienstplicht, mede door spanningen in Europa en de oorlog in Oekraïne. Landen als België, Duitsland en Frankrijk bereiden plannen voor om jongeren vanaf 2026 weer te betrekken bij defensie.

Steun is geen deelname

De cijfers maken één ding duidelijk: maatschappelijke steun voor de dienstplicht betekent niet automatisch dat mensen zelf willen meedoen. Juist jongeren, de groep die het hardst nodig is bij een herinvoering, zijn het minst enthousiast. Dat roept de vraag op hoe haalbaar de dienstplicht in de praktijk is, als draagvlak en bereidheid zo ver uit elkaar liggen.

